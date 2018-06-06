الرئيس بارزاني يؤشر فرصة جديدة لحل المشاكل بين أربيل وبغداد وفق ثلاث مبادىء

قال الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ،اليوم الثلاثاء، إنه وعلى الرغم من بعض الملاحظات بشأن انتخابات 12 مايو/ أيار التشريعية ونتائجها لاحقاً ، إلا أن هناك فرصة جديدة قد برزت ويمكن من خلالها حل القضايا والمشاكل الموجودة.

الرئيس بارزاني ، قال في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التواصل تويتر، من الضروري للغاية أن يتم التركيز على مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن وليس كما في المراحل السابقة حيث يحدد أحد الأطراف مصير بلد بأكمله وأن يتم العمل وفقا لهذه المبادئ الثلاثة ” .

وأضاف الرئيس بارزاني ، في تغريدة أخرى ، بالقول: ” نحاول بجدية التوصل إلى أرضية مشتركة ، ويحدونا أمل صادق في أن يؤدي الالتزام بتلك المبادئ إلى حل القضايا بين أربيل وبغداد والقضايا السياسية الأخرى في العراق ” .

وكانت نتيجة انتخابات 12 مايو/أيار الماضي التشريعية ، أظهرت تصدر تحالف “سائرون” الذي يدعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بـ 54 مقعداً، فيما حل ثانيا تحالف “الفتح” بزعامة هادي العامري(يضم أبرز فصائل مليشيات الحشد) بـ47 مقعداً، وائتلاف حيدر العبادي رئيس الوزراء المنتهية ولايته “النصر” ثالثاً بـ42 مقعداً. وائتلاف “دولة القانون” رابعاً بـ 26 مقعداً ، فيما تصدر الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة الرئيس بارزاني ، المرتبة الاولى كوردستانياً و الخامسة عراقياً بـ 25 مقعداً .