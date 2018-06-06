الصدر يدعو السفير الفرنسي لتقديم الدعم للنازحين ومنع التدخل بشؤون العراق

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، خلال لقائه سفير الجمهورية الفرنسية لدى العراق بورنو أوبيير، اليوم الأربعاء، الى تقديم الدعم للنازحين ومنع التدخل الخارجي بشؤون العراق.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان إن “زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر استقبل، سفير الجمهورية الفرنسية لدى العراق بورنو أوبيير في النجف الاشرف – الحنانة”.

وعبر السفير بحسب البيان عن “شكره للقاء الصدر، حيث تم بحث العلاقات العراقية الفرنسية وسبل تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين في العديد من المجالات”.

وأكد الصدر على “حرص الشعب العراقي على إقامة أفضل العلاقات مع دول الاتحاد الأوربي والارتقاء بها بما يعزز أمن واستقرار ورفاهية الشعوب”، مشيداً بـ”المواقف الفرنسية لاسيما في المجالات الإنسانية وإسهاماتها في العديد من الدول بما فيها العراق”.

ودعا الصدر إلى “تقديم الدعم الفرنسي للعراق وخصوصاً للنازحين وكذلك مساندة العملية الديمقراطية في البلد من خلال احترام سيادة العراق ومنع التدخل الخارجي بشؤونه الداخلية”.