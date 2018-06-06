الكهرباء توجه بتقليص فترة انجاز بناء خطوط نقل الطاقة والمحطات الت

وجه وزير الكهرباء، قاسم محمد الفهداوي، اليوم الاربعاء، بتقليص مدد انجاز خطوط نقل الطاقة الكهربائية والمحطات التحويلية الجديدة.

وذكر مكتب الفهداوي في بيان ان “وزير الكهرباء، قاسم محمد الفهداوي،وجه اليوم، اثناء اجتماعه اليومي مع الملاك المتقدم للوزارة بتقليص مدد انجاز خطوط نقل الطاقة الكهربائية والمحطات التحويلية الجديدة”.

وشدد الفهداوي بحسب البيان، على ان “يكون موعد انجاز عدد من الخطوط المهمة المغذية للعاصمة بغداد، فضلاً عن محطة شمال غربي بغداد التحويلية (٤٠٠ ك.ف) كحد اعلى منتصف الشهر الجاري من اجل ادخال طاقات توليدية جديدة الى العاصمة بغداد”.

واكد على “متابعة موضوع انخفاض ضغط الغاز المصاحب المجهز من قبل وزارة النفط الى محطاتنا التوليدية والذي يؤثر على انتاجيتها، ومعالجة هذه الحالة واتخاذ الاجراءات والخطوات بما يحقق استمرارية عمل الوحدات التوليدية”.

واوعز الفهداوي بـ”تبليغ شركات القطاع الخاص المنفذه لعقود الخدمة والجباية على تثقيف ابناء المناطق ضمن الرقعة الجغرافية لقاطع مسؤوليات عقودهم بضرورة خفض الاحمال وعدم الاسراف بأستهلاك الطاقة الكهربائية وتجاوز الهدر من اجل عودة التجهيز المستمر لمدة (٢٤) ساعة يومياً في مناطقهم”.