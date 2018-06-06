الكويت تطلق سراح الصيادين العراقيين

اعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية أن المؤسسة الأمنية قامت اليوم الثلاثاء بتسليم ستة صيادين عراقيين إلى السلطات العراقية بعد محاولتهم دخول البلاد بطريقة غير شرعية.

وأوضحت الإدارة في بيان صحفي أنه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الصيادين العراقيين تم تسليمهم إلى السلطات العراقية وذلك في إطار الاتفاقيات الأمنية بين البلدين.

وكان رئيس جمعية الصيادين في قضاء الفاو بمحافظة البصرة بدران التميمي قد لوّح يوم الجمعة بتنفيذ هجمات مسلحة تطال دولة الكويت على خلفية قيام سلطاتها الأمنية بـ”الاعتداء” على زملاء لهم.

وقال التميمي في تصريح صحفي مسجل وزعه على وسائل الاعلام إن “خفر السواحل الكويتي قد اعتدى على 7 صيادين عراقيين، بالضرب، وتم اغراق مركبهم واصيب احدهم بجروح خطيرة على اثر ذلك والى الان لا يزال مصيرهم مجهولا”، مردفا بالقول انه هذه ليست المرة الأولى التي يتم بها الاعتداء على الصيادين العراقيين.

وناشد التميمي الحكومة المحلية والاتحادية بالتدخل لإيقاف تلك الاعتداءات، وإيجاد حل ملائم مع الجانب الكويتي، منوها في حال لم يصار الى ذلك فان جميع الصيادين يقولون انه سنتخذ قرارا بتسليح انفسنا، ونقوم بالمثل مثلما تعتدي علينا السلطات في الكويت.

وتابع ان ما نعلمه ان “خور عبدالله” بمياهه ويابسته جميعه للعراق، مبدياً استغرابه من تبليغهم من قبل السلطات الكويتية بان مياه الخور قد أصبحت لها وان الصيادين العراقيين لن يستطيعوا بعد الان الإبحار والصيد فيها.