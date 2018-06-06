الى الأستاذ الدكتور كاظم حبيب من

سعدت كثيرا بقراءة تعليقك القيم والموسع حول دولة القرامطة وبها اغتنيت بقسط من معلوماتك الموسوعية التي اوضحت فيها بعض النقاط، كانت مبهمة علي، لكنها من الوجهة التاريخية تعتبرعلى جانب كبير من الاهمية. فلك جزيل الشكر والتقدير.

لكنك ظلمتني حين اتهمتني اني اتحامل على الحركة القرمطية بقسوة مستندا في ذلك الى بعض الكتاب العرب، إلا انني لم اتخذ موقف العداء من الحركات الفكرية التحررية والاجتماعية المادية يوما. كل ما هنالك اني اعتمدت عند كتابتي للمقال على كتابين فقط كان الاول : ثلاثية الحلم القرمطي لمحي الدين اللاذقاني والثاني كتاب الاغتيالات لهادي العلوي، اي انني واجهتك بسلاح متواضع بينما واجهتني انت بسيل هادر من المصادر القديمة منها والحديثة.

نعم لقد كان الهدف الرئيسي من ثورة القرامطة يرمي الى اقامة نظام يحقق العدالة الاجتماعية بين الطبقات الفقيرة الكادحة التي كان معظمهم من الفلاحين والتي كانت تشكل غالبية سكان البحرين يومذاك، وقد قطع قادتها في هذا المشوار شوطا كبيرا حتى تحقق ما كانوا يخططون له. وإلا لما وصف الفيلسوف الاقتصادي كارل ماركس نظام القرامطة هذا ب (الاشراكية البدائية) !

اما بما يتعلق باصل كلمة (قرمط) فاظن انها غير ما جاء في المصادر التي تفضلت بسردها. بل انه متعلق بشخص حمدان نفسه. فحسب ما روي عنه انه كان مصابا بالرمد المزمن في كلتاعينيه، اثناء نشره للدعوة في العراق في قريته (سليمة) بالذات، ومن اعراض هذا المرض احمرار العينين ، لذا كان اهالي القرية يدعونه (ابو عيون الحمرة) بالعربية تارة او بالفارسية تارة اخرى. ولفظة احمر تقابلها لفظة قرمز بالفارسية. التي بدورها تحورت تدريجيا الى قرمط ؟ اي ان حمدان لم يكن يكنى بقرمط قبل ذلك.

آسف لعدم تذكري اسم المصدر الذي قرات فيه هذه المطالعة، وعذري هو عمري المديد الذي دخل عقده التاسع.

انني مغتبط غاية السرور لهذا التواصل الثقافي كي اتحدث الى صديق قديم حميم، طالما جمعتنا ذكريات الماضي الجميل في المانيا قبل ستة عقود مضت، حين التقيت بالسيد كاظم حبيب اول مرة في حرم كلية السياسة والاقتصاد لجامعة برلين في اواخر الخمسينيات وهو منشغل في كتابة رسالة الدكتوراه، كانت اجواء الطلبة العراقيين تكتظ بالعواطف والاحاسيس الطيبة، وسرعان ما اكتشفت في شخصه النبيه المثل الانسانية والخلق الاجتماعي الرفيع، كان موقع كاظم حبيب كمناضل سياسي ناشط معروفا، فكان يصرف جل وقته في العمل المثمر لخدمة المجتمع، وبذلك كان يحظى دوما بالاحترام والتقدير وشكرا.