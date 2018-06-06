انقرة تعلن اتفاقا جديدا مع بغداد بشأن ملء سد “اليسو”

افاد السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز يوم الثلاثاء عن توصل تركيا والعراق الى اتفاق جديد بشأن موعد البدء بملء سد “اليسو” العملاق.

وكتب يلدز على صفحته بـ”تويتر”، انه تم التوصل الى اتفاق مشترك حول الفترة الخاصة بعملية ملئ السد وهي من ١ حزيران الى ١ تشرين الثاني ٢٠١٨ وذلك في الاجتماع الثنائي الذي عقد في انقرة يوم ١٥ أيار.

وأضاف انه تم الاتفاق على اجراء اجتماع ثان بين وفدي البلدين في ٢ تشرين الثاني ٢٠١٨، مردفا بالقول ان ملء سد “اليسو” لا يعني أبدا قطع جريان المياه، لذلك سيستمر جريان مياه نهر دجلة الطبيعي وبالمقدار المتفق عليه في الفترة ١ حزيران الى 1 تشرين الثاني.

ويشهد العراق منذ سنوات انخفاضا ملحوظ في مستويات مياه نهري دجلة والفرات بسبب السياسيات المائية المتبعة من قبل تركيا وايران اضافة الى سوء ادارة هذه الازمة داخل البلاد بحسب مراقبين.

وانخفضت مناسيب مياه نهر دجلة في مدينتي بغداد والموصل، بشكل غير مسبوق، لدرجة بات من الممكن عبور النهر سيرا على الأقدام، وذلك بعدما أعلنت الحكومة التركية بدء ملء سد “إليسو” الذي أنشئ على منبع النهر في الأراضي التركية، ما انعكس مباشرة على النهر في الجانب العراقي وانخفاض منسوب مياهه.

وفي الأثناء، أقدمت السلطات الإيرانية على قطع مياه نهر “الزاب الصغير” عن محافظة السليمانية في إقليم كوردستان العراق مجددا، ما تسبب بأزمة لمشروع المياه في قضاء قلعة دزة بالمحافظة.

ووفق ما أعلنته مديرية السدود في إقليم كوردستان، فإن الإجراء الإيراني تسبب في أزمة توفير مياه الشرب.