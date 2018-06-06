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بارزاني يبعث برسالة ثانية بشأن الانتخابات في إقليم كوردستان قريبا

افادت مصادر حكومية مطلعة يوم الثلاثاء انه من المقرر ان يجتمع رئيس وزراء إقليم كوردستان نيجيرفان قريبا مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم لبحث إمكانية اجراء الانتخابات البرلمانية، والمحلية في موعد واحد.

وقالت المصادر، ان بارزاني يعتزم عقد اجتماع مع المفوضية للتباحث معها حول إمكانية اجراء انتخابات برلمان كوردستان، ومجالس المحافظات بيوم واحد في الثلاثين من شهر أيلول المقبل.

وأضافت المصادر ان بارزاني سيصدر رسالة أخرى الى الرأي العام في حال وافقت المفوضية على اجراء العمليتين الانتخابيتين في موعد واحد.

وكان بارزاني قد اعلن في الثامن من شهر أيا الماضي عن تحديد الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان في الثلاثين من شهر أيلول من العام الحالي.

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