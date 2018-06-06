برلماني يكشف كواليس جلسة “الإطاحة” بالمفوضية.. هذا ما يخص المحطات الملغاة

كشف النائب عن التحالف الوطني رحيم الدراجي، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل ما جرى خلال جلسة التصويت على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (٤٥) لسنة ٢٠١٣.

وقال الدراجي، في تصريح خاص إن “مجلس النواب صوت في جلسته على اعادة العد والفرز يدويا في كل محطات العراق بسنة 100%، حتى للمحطات الملغاة من قبل المفوضية”، مبيناً انه “تم التصويت ايضا على الغاء انتخابات الخارج والنازحين بشكل نهائي، دون اعادة العد والفرز”.

وأضاف الدراجي، أن “عملية العد والفرز اليدوي ستكون بإشراف القضاة، ويعين كل قاضي، بدلا عن كل مدير عام في مكاتب المفوضية في المحافظات”، موضحاً ان “عمل المفوضية تم تجميده، حسب قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب”.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت، اليوم الأربعاء (6 من حزيران 2018)، على مجمل فقرات قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.

وتضمنت فقرات التعديل الثالث، اعادة العد والفرز اليدوي لمجمل نتائج الانتخابات، وايقاف عمل مجلس المفوضين ومدراء المكاتب في المحافظات المفوضية واستبدالهم بتسعة قضاة.

وكان مجلس النواب قد صوت، أيضا على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، بشأن الانتخابات والخروقات التي رافقتها.

وكان مجلس الوزراء، قد صادق، امس الثلاثاء (5 من حزيران 2018)، على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بالتحقيق في الخروقات التي حدثت في الانتخابات، والتي أكدت وقوع خروقات كبيرة وأوصت بعدة نقاط أهمها الغاء نتائج الخارج واعادة العد اليدوي لجزء من النتائج، فضلا عن منع مسؤولي المفوضية من السفر الى الخارج لحين اتمام التحقيقات وثبوت عدم تورطهم بالتلاعب بالنتائج أو التزوير.