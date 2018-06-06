برلمان كوردستان يوجه طلباً الى بارزاني

أعلنت سكرتير برلمان كوردستان بيكرد طالباني، اليوم الثلاثاء، مطالبة برلمان كوردستان لحكومة الاقليم، اجراء انتخابات مجالس المحافظات وبرلمان كوردستان في آن واحد.

ونقل موقع الاتحاد الوطني عن طالباني قولها “طالبنا حكومة الاقليم باجراء انتخابات مجالس المحافظات وبرلمان كوردستان في وقت واحد”، مشيرة الى ان برلمان كوردستان على حوار مستمر مع حكومة الاقليم في سبيل اجراء انتخابات مجالس المحافظات في وقت واحد مع انتخابات برلمان كوردستان والمقرر اجراؤها في الثلاثين من شهر ايلول المقبل.

وأضافت ان تحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات هو من صلاحيات مجلس وزراء الاقليم، لافتة الى سعي البرلمان لتحديد موعد اجراء تلك الانتخابات بشكل مبكر، مؤكدة انه في حال عدم تحديد موعد لانتخابات امجالس المحافظات فان الامر يؤدي للحاجة الى الطرق القانونية لاطالة عمر تلك المجالس.

وأفادت مصادر حكومية مطلعة يوم الثلاثاء انه من المقرر ان يجتمع رئيس وزراء إقليم كوردستان نيجيرفان قريبا مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم لبحث إمكانية اجراء الانتخابات البرلمانية، والمحلية في موعد واحد.

وقالت المصادر، ان بارزاني يعتزم عقد اجتماع مع المفوضية للتباحث معها حول إمكانية اجراء انتخابات برلمان كوردستان، ومجالس المحافظات بيوم واحد في الثلاثين من شهر أيلول المقبل.

وأضافت المصادر ان بارزاني سيصدر رسالة أخرى الى الرأي العام في حال وافقت المفوضية على اجراء العمليتين الانتخابيتين في موعد واحد.

وكان بارزاني قد اعلن في الثامن من شهر أيار الماضي عن تحديد الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان في الثلاثين من شهر أيلول المقبل.