بغداد تطلق تحذيرا من حصول شح مياه

دعت امانة بغداد يوم الثلاثاء سكانها الى ترشيد إستهلاك الماء الصافي وعدم التجاوز على الخطوط الناقلة .

وذكرت مديرية العلاقات والاعلام في بيان ان ” امانة بغداد تهيب بجميع المواطنين الى ضرورة ترشيد وتقنين إستعمال الماء الصافي وفقاً للحاجة الفعلية وتجنب هدره لاغراض سقي الحدائق المنزلية وغسل السيارات والشوارع منعاً لحصول الشحة في بعض المناطق”.

وأضافت المديرية ان ” هناك نسبة كبيرة من الماء المنتج تهدر بسبب زيادة حجم الاستهلاك وسوء الاستعمال والتجاوز على الشبكات والخطوط الناقلة لاغراض سقي الحدائق والمزارع وملء احواض تربية الاسماك الى جانب استعمال المضخات الكبيرة في المواقع غير المرخصة لغسل السيارات يضاف الى ذلك الهدر الحاصل في المنازل والمصانع والمحال التجارية, مؤكدة ان جميع مشاريع الامانة تعمل بكامل طاقاتها الانتاجية لخدمة جميع مناطق العاصمة.

وبينت المديرية في بيانها ان ” امانة بغداد تدعو المواطنين وجميع المؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الى اشاعة ثقافة المحافظة على الماء من الهدر بوصفه ثروة وطنية وتقنين استعماله وفقاً للحاجة الفعلية والحد من ظاهرة الاسراف غير المسوغ لاسيما مع حلول موسم الصيف وقلة منسوب نهر دجلة” .