بَسْمَةُ الْحُبِّ مِنْ شِفَاهِكِ نَارٌ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم و الشَّاعِرَةُ الْمُبْدِعَةْ/ دنيا عبد الرحمن العطار

{1} سبحان ما خلقت يداك َ

الشَّاعِرَةُ الْمُبْدِعَةْ/ دنيا عبد الرحمن العطار

أتدري ..

لا أريد من ..

العشق … سواكَ

فما ..

معنى .. البعث ..

بلا حجة .. أقامتها رؤاك َ

وسؤالي ..

خطيئة الهوى ..

و جوابي .. وِزْرُ لِقَاكَ

و يَقْسُو..

في محاسبتي

.. فـ أقول ..

سبحان ما خلقت يداك َ

تشعب ..

عبدك في دمي ..

فجرى بي مجرى الهلاك

قتلني الحنين

… وأثقلني الهوى

نايات أنفاسٌ تغزل وتُحاك

سبحان من أسرى

بقلبي من هنا .. حتى هناك

إن شئت ..

.. أجمعني بهِ ..

وإن شئت .. ..

قد عز الوصل في دنياك ..

الشَّاعِرَةُ الْمُبْدِعَةْ/ دنيا عبد الرحمن العطار

{2} سَطِّرِي الْحُبَّ بِالْمُنَى مَلْحَمَاتٍ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم

1- أَنَا أَدْرِي الْمُنَى وَحُبُّكِ بَانَا=وَحَدِيدُ الْوِصَالِ يَا لَيْلُ لَانَا

2- وَبُحُورُ الْحَنَانِ أَدْخَلْتِنِيهَا=رُحْتُ مِنْ كَفِّهَا شَرِبْتُ الْجُمَانَا

3- أَنْتِ يَا مَنْ رَوَيْتِ مَطْلَعَ زَهْرِي=بِنَدَاكِ الْخَلَّاقِ وَالَى السِّمَانَا

4- لَحْنُكِ السَّلْسَلُ الرَّفِيقُ تَوَالَى=وَتَوَلَّى الْأَزْهَارَ وَالسِّمَّانَا

5- سَطِّرِي الْحُبَّ بِالْمُنَى مَلْحَمَاتٍ=خَالِدَاتٍ يُسْبِينَ تِلْكِ الْحِسَانَا

6- قَمَرِي أَنْتِ وَالشِّفَاءُ رَهِينٌ=بَيْنَ رِمْشَيْكِ وَالْمُقَدَّرُ جَانَا

7- بَسْمَةُ الْحُبِّ مِنْ شِفَاهِكِ نَارٌ=خَلَّفَتْنِي فِي جَوْفِهَا نِيرَانَا

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم

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