تحالف “سائرون” يدعو المفوضية الى المحافظة على مخرجات العملية الديمقراطية

يرى تحالف ‘سائرون’ ، إن الإنتخابات ممارسة ديمقراطية أثبت من خلالها العراقيون ، وبرغم ما شهدت من مقاطعة تتحمل مسؤوليتها القوى المتنفذة ومحاصصاتها الطئفية والاثنية ، انهم يسعون الى التغيير الحقيقي عبر صناديق الاقتراع.

وذكر الناطق الرسمي باسم تحالف سائرون قحطان الجبوري في بيان تلقت الوكالة الاخبارية نسخة منه ، معلوم ان المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات هي الجهة المسؤولة بموجب الدستور والقانون، عن مخرجات العملية الديمقراطية عبر صناديق الإقتراع، حيث اعلن العراقيون بأصواتهم إنهم يريدون التغيير الفعلي والإصلاح الحقيقي.

واضاف البيان ، ان هناك مخالفات وإشكالات شابت هذه الممارسة ، ويتوجب التحقق منها بدقة لكي يأخذ كل ذي حق حقه، ولا يصل الى البرلمان ايّ كان عن طريق التزوير ومصادرة إرادة الناخبين ، مشيرا الى انه وبدلا من انجاز هذه المهمة بحرص ومسؤولية، نرى البعض يعمل على تشويه الممارسة ذاتها، وتصوير كل ما جرى في اطارها على إنه باطل، بذريعة تلك الخروقات التي أكدنا مرارا على ضرورة معالجتها بالطرق القانونية عن طريق الهيئة القضائية في المفوضية.

وتابع البيان ، ان المواطن العراقي الذي منح صوته لمن يمثله، إنما سعى بذلك الى الاسهام في تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت، لكي تتمكن عاجلا من تقديم الخدمات الأساسية الى المواطنين. وهذا يتطلب السرعة في إتخاذ الإجراءات ذات الصلة، لأن من غير الممكن القبول ببقاء الحال على ما هو عليه، إرضاءً لهذه الجهة أو تلك.