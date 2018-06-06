جاويش أوغلو: PKK بات يعطي التعليمات لقيادة الاتحاد الوطني ويهددها

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن حزب العمال الكوردستاني PKK انتشر في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان بدعم من الاتحاد الوطني وحركة التغيير (گوران)، وأنه بات يعطي التعليمات لقيادة الاتحاد ويهددها.

وكان جاويش أوغلو يتحدث لوسائل إعلام بلاده من ولاية أنطاليا جنوب غرب البلاد، اليوم الثلاثاء.

وسلط الوزير التركي الضوء على الترتيبات القادمة فيما يخص مدينة منبج السورية.

وكانت الولايات المتحدة وتركيا، قد أعلنتا في بيان، أمس الاثنين، أنهما أقرتا «خارطة طريق» لمدينة منبج بشمال سوريا، وأكدتا التزامهما المشترك بتنفيذها.

جاويش أوغلو كشف أنه سيكون هناك «تعاون رباعي في منبج بين تركيا والولايات المتحدة وبغداد وأربيل».

وأردف، قائلاً: «PKK عدو لأربيل أيضاً، وحظي بدعم من قبل مجموعة داخل حزب طالباني (حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني)، ومن قبل حركة گوران أيضاً، وبفضل دعمهم انتشر في مدن بالسليمانية».

واستذكر أنه التقى في إسطنبول مع وزير في حكومة إقليم كوردستان من الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وأضاف «قال الوزير: باشرنا بدفع ثمن تقديم مجموعة صغيرة داخل حزبنا الدعم لـ PKK، وبات PKK يوجه تعليمات لإدارة الحزب ويهددها».

وأشار إلى تنفيذ تركيا عمليات عسكرية ضد PKK خارج الحدود، مؤكداً عزم بلاده القضاء على الحزب.

وكان فاضل بشارتي، عضو قيادة الديمقراطي الكوردستاني ومسؤول الفرع 12 للحزب في مدينة حلبجة، قد أكد في تصريح لـ (باسنيوز)، أن الاتحاد الوطني الكوردستاني هو أول من جلب الجيش التركي إلى أراضي إقليم كوردستان.

وأردف بشارتي، بالقول: «لا يمكن إنكار أن المام جلال (جلال طالباني) كان أول من دعا الجيش التركي لدخول أراضي إقليم كوردستان، ومنذ ذلك الحين بدأت الخلافات بين تركيا والديمقراطي الكوردستاني، لأن العربات القادمة من تركيا كانت ترفض الخضوع للإجراءات الجمركية أو التفتيش، وتعبر مباشرة من تركيا إلى سلوبي ومنها إلى السليمانية، محملة بالجنود والأسلحة والذخائر»، مؤكداً أن «كل هذا، ودخول الجيش التركي إلى أراضي إقليم كوردستان، حدث بالاتفاق مع الاتحاد الوطني وشخص المام جلال».

وتصنف تركيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، حزب العمال الكوردستاني PKK ضمن التنظيمات الإرهابية.