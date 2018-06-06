د.اياد علاوي يبارك قرار مجلس الوزراء في الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية ويحذر من التباطؤ في تطبيق مقرراته

دعا مجلس النواب للإسراع في التصويت على تعديل قانون الانتخابات

بارك نائب رئيس الجمهورية الدكتور اياد علاوي قرار مجلس الوزراء بالتصويت على مقررات اللجنة المشكلة لمتابعة الخروقات الانتخابية، واصفا إياها “بالخطوة العظيمة” للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وكشف المخالفات الفاضحة التي شابتها والجهات التي تقف وراءها .

وأضاف سيادته في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، “كنا أول من طالب بإشراف قضائي كامل على ملف الانتخابات بدل اعتماد التسييس والمحاصصة في اختيار المفوضية التي اثبتت الوقائع والأحداث فشلها في إدارة العملية الانتخابية”.

الدكتور علاوي أهاب بمجلس النواب حشد الجهود للإسراع بالتصويت على تعديل قانون الانتخابات وتدعيم قرار مجلس الوزراء .

كما دعا سيادته السلطات القضائية الى التعاطي مع مقررات مجلس الوزراء وتقديم المتورطين بجرائم الفساد والتزوير الانتخابي لينالوا جزاءهم العادل، محذرا من ان أي تباطؤ في تطبيق تلك المقررات ستكون له تداعيات سلبية على مجمل العملية السياسية .

6 حزيران 2018