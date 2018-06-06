رائد فهمي يوضح: المفاوضات مستمرة ومن السابق لأوانه الحديث عن مواعيد لتشكيل الكتلة الاكبر

اصدر الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، والعضو القيادي في تحالف “سائرون” ايضاحاً، تلقى مركز الاعلام والاتصالات للحزب الشيوعي العراقي “ماتع” نسخة منه، اشار فيه الى عدم دقة بعض ما نقله عنه عدد من وسائل الاعلام بشأن الاعلان عن الكتلة البرلمانية الكبيرة في الايام المقبلة.

واوضح الرفيق فهمي، ان “اللقاءات بين الكتل السياسية ما زالت مستمرة وقد تحققت تفاهمات حول الاسس البرنامجية المشتركة”، مؤكداً على “تواصل التفاوض مع الكتل الاخرى ولكن من السابق لأوانه الحديث عن مواعيد زمنية محددة لإنجاز هذه العملية”.

واضاف ان “هناك العديد من الشكاوى والطعون قدمتها كتل سياسية مشاركة في الانتخابات، فلا بد من التعامل معها من قبل الهيئة القضائية المختصة لدى المفوضية العليا للانتخابات. وعند الانتهاء من ذلك ووفقاً للقانون، يتوجب مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات. وكل هذا محدد في سياقات زمنية ملزمة”.