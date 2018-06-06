“سائرون” تكشف بالاسماء اضلاع تحالفها المرتقب

كشف القيادي في تحالف سائرون وسكرتير الحزب الشيوعي رائد فهمي ان تحالفه بدأ يقترب وكتل سياسية من الاتفاق على برنامج حكومي لإدارة البلاد.

وقال فهمي “هناك اتفاق مع الحكمة والنصر واغلب مكونات ائتلاف الوطنية على مبادئ برنامج حكومي والوجهة العامة للحكومة القادمة”.

وأضاف “هذا التفاهم قد يحرك الماكنة بشكل سريع تجاه الكتل الاخرى”.

وبشأن الكورد بين فهمي “تم الحوار بشكل مطول مع الديمقراطي الكوردستاني لكن الامر لم يكن كذلك مع الاتحاد الوطني وقد تشهد الأيام القادمة حوار مماثل معه”.

وكان تحالف سائرون قد تقدم على منافسيه من الكتل الاخرى بمقاعد معدودة وفق ما افرزته نتائج الانتخابات التي جرت في 12 ايار 2018.

وكانت الأمم المتحدة دعت الأسبوع الماضي الساسة العراقيين إلى التحرك بسرعة لتشكيل حكومة تكون قادرة على التغلب على الانقسامات الطائفية، والمضي قدما بالإصلاحات المطلوبة بشدة في مرحلة ما بعد الانتخابات التي فاز فيها تحالف يقود رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

وقد ألغت مفوضية الانتخابات العراقية الأربعاء الماضي نتائج أكثر من ألف مركز تصويت لشبهة تعرضها لعمليات تلاعب، في وقت يسعى فيه البرلمان إلى تعديل قانون الانتخابات بحيث تلتزم مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز يدويا في كل المراكز الانتخابية بالعراق.