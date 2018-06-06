صحة الكرخ / استقبال وفد من منظمة الصليب الاحمر الدولية لمناقشة تقديم الخدمات الطبية للجرحى و المصابين

استقبل مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف الحجامي) في مكتبه وفدا من منظمة الصليب الاحمر الدولية و ضم الوفد الطبيبة الميدانية (سجا طارق) و مديرة قسم الصحة في بغداد الدكتور (جوديث اون) و مسؤولة الصحة داخل المؤسسات العقابية الدكتورة (باسكولينا كوفي) حيث تم التباحث حول تقديم الخدمات الطبية و الصحية للجرحى و المصابين و نزلاء المؤسسات العقابية في جانب الكرخ فضلا عن فتح افق التعاون بين الدائرة و منظمة الصليب الاحمر الدولية

و اشاد الوفد بالجهود المبذولة من قبل المدير العام و إدارات المؤسسات الصحية في تقديم الخدمات الطبية والصحية للمرضى و المراجعين .

الاعلام و العلاقات

………………………………