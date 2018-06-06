صحة الكرخ تشارك في ندوة تعريفية حول المحافظة على البيئة والسيطرة على التلوث

شاركت دائرة صحة بغداد / الكرخ / قسم الأمور الفنية ومن اجل رفع مستوى التعاون بين المؤسسات الحكومية بالندوة التعريفية عن اتفاقية التنوع البايولوجي والتي أعدتها مديرية بيئة بغداد وبالتعاون مع الدائرة الفنية / قسم الاهوار والإدارة المستدامة للنظم الطبيعية وعلى قاعة البحث والتطوير في مجلس محافظة بغداد وبحضور مدير بيئة بغداد وعدد من أعضاء مجلس المحافظة والمجالس البلدية ودوائر الصحة في المحافظة ومنها صحة بغدد / الكرخ .

وتضمنت الندوة القاء محاضرة في هذا الجانب ومن قبل المهندس الزراعي احمد صباح من مديرية بيئة بغداد ومحاضرة البايولوجية لميس منيف عبد اللطيف تضمنت شرحا عن أهمية الاتفاقية .

ومن جانبه بين الكيمياوي ( فائز حميد هادي ) من قسم الأمور الفنية / الشعبة العلاجية في صحة الكرخ للحاضرين الدور المميز التي تلعبه الدائرة في كيفية المحافظة على البيئة والسيطرة على التلوث ضمن الرقعة الجغرافية والتعاون الجاد مع الجهات المعنية الأخرى بالحفاظ على بيئة بغداد حيث تطرق وخلال الندوة إلى عدة مواضيع ومنها : إنشاء محميات حيوانية للحفاظ على النوعيات الأصيلة , معالجة ظاهرة التصحر , منع استيراد الحيوانات الحاملة للأمراض ووضع ضوابط لذلك , فضلا عن توعية الناس حول خطورة الجفاف الذي يسببه شحة المياه في نهر دجلة .

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