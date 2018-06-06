صدور المجموعة الشعرية ” أنتظر شحوب الوقت ” للشاعر جميل الجميل

صدرت المجموعة الشعرية الرابعة للشاعر جميل الجميل بعنوان “أنتظر شحوب الوقت” يوم الثلاثاء المصادف 29 أيار 2018 عن دار نون للطباعة والنشر.

ضمّت المجموعة الشعرية أكثر من عشرين قصيدة تناولت عدّة مواضيع منها الحرب والسلام والتهجير وهي قصائد نثر مع قصيدتين “تفعيلة” .

ومن أحدى هذه القصائد :

كيس من اللعنات

لدينا مدينة لا تثمر

المطر لا يلقّح أغصانها

لقد ملأوا بياضها بالفوسفات مدّة خمسة أعوام

نغطّيها بمظلّات ونحمل أكياس النارنج لنعصر عليها

في العام الماضي

حمل عجوز كيسا مليئا باللعنات وأسقى أغصانها

كلّ المدينة تشيّعه في تمثال

كلّ الأمّهات ينشدن تعويذاتهن للشجرة شرط أن تتريّث من السكون

والنهر يغادره المنفى في أبّهة الضجيج

نعم

لا زلنا نحمل البلابل المشنوقة الموعد بأكتاف المدينة

لا زالت المدينة تقينا من برق ينزوي تحت بيوتاتنا

لا لم تكن مدينة

كانت تحمل صوراً لأسرى

وأخرى شيّدها (مار يوحنا) في حرب إيران لكنّها سرعان ما نشفت من الأسلحة

لا لم تكن قرية

كنّا نحتفي بالأسماء الكاذبة

لنشرب عرق العصرية

ونرجم القنطرات التي زقرها خيّا بقطر على أفئدتنا

لا زلنا الآن في طريق العودة

نصلّي للظواهر الطبيعية

ونتكلّم بقلق الأم التي تخاف من عمليات الجراحة

نلوك الأسماء الدينية لنهضم مرارات أجسادنا

نعم هذه المدينة شاخت

جدرانها منذ آلاف الكليومترات من السنوات الضوئية

نعصر الأراضي المليئة بالطحين

نختزل المناجل في زمن الحصار

ونصرخ مع الموتى

ميخائيل’ عادل ‘ بولص ‘ شمّة’ باهي’ مرزينا’ صليوا’ شربل’ منصور’ زريفة’ روفو’ أمّو’ كُتّا’ مزّو’ بحّو’ نجيب’

بصوت جهوري نحيل

حتى يرجع صداهم وتزيّفنا التعاسة!

صدّر للشاعر جميل الجميل المجموعة الفائزة بجائزة ناجي نعمان الأدبية “ما تركه جندي في بغديدا” عن مطبعة الدباغ في أربيل عام 2015 ومجموعة أخرى باللغة السريانية ” ما دشبقلي بلخا كو بغديدا ” عن دار إنخيدوانا للطباعة والنشر في لندن عام 2016 ومجموعة “النازح رقم 7” عن دار نون للطباعة والنشر عام 2017.

وجميل الجميل هو جميل صلاح الدين جميل بهنام من مواليد نينوى – بغديدا عام 1990 حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة الموصل , عضو اتحاد ادباء والكتاب السريان , عضو الإتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق , رئيس ومؤسس منتدى بغديدى الأدبي , عضو مؤسسة ناجي نعمان الثقافية , عضو تجمع ناشرون للثقافة والأدب في عمان , عضو المركز العراقي لمهارات التفاوض وإدارة النزاع , عضو شبكة مبادرون لحقوق الإنسان والديمقراطية الدولية , عضو تجمع نشطاء ومدافعي حقوق الإنسان في العراق.

مدافع عن حقوق الإنسان والأقليات وناشط في مجال المجتمع المدني وله بحوث قيد الإصدار في مجال حقوق الإنسان :

التغير الديموغرافي في سهل نينوى ، انتهاك الهوية وتأثيره على وجود المسيحيين في العراق ،

التميز العنصري ، نحو بيئة متماسكة (دراسات وتحليلات حول بناء السلام في سهل نينوى) ، تجنيد الأطفال في نينوى ، دراسة غير منشورة.

شارك في برامج عديدة في مجال حقوق الإنسان وموثّق للكثير من الانتهاكات مع الادلة والإفادات, وشارك في ورش حول التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي وبناء السلام والصحافة والإعلام والنزاعات الدولية.

شارك في مؤتمرات خارج العراق خاصة بحقوق الإنسان والأقليات.

نظّم لأكثر من أربعين مهرجانا وآماسي شعرية وثقافية وأدبية.

شارك في الكثير من البرامج الإغاثية التطوعية مع منظمات محلية ودولية.

نُشرت أعماله وقصائده في الكثير من المواقع المحلية والدولية والجرائد والمجلات.

شارك في الكثير من المهرجانات العراقية منها مهرجان المربد الشعري ، مهرجان الجواهري ، مهرجان جواهريون ، مهرجان التنوع، مهرجان الثقافة السريانية ، ومهرجانات أخرى.