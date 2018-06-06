طالباني يؤكد حماية حقوق جميع المكونات في كوردستان

أكد نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني، اليوم الثلاثاء، على حماية حقوق جميع المكونات في اقليم كوردستان.

وذكر بيان لحكومة الاقليم ان طالباني، وبحضور وزير الداخلية ووزير التربية في حكومة الاقليم، استقبل في مدينة اربيل لورون فوقيز رئيس مجلس اقليم اوفيرن رون البستي الفرنسي والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث الاوضاع في اقليم كوردستان والعراق والعلاقات بين اقليم كوردستان وفرنسا.

كما تم بحث أوضاع القوميات والمكونات المختلفة في العراق بشكل عام وفي اقليم كوردستان على وجه الخصوص، حيث اكد طالباني ان اقليم كوردستان هو المكان الامن لجميع القوميات والمكونات العراقية المختلفة، خاصة تلك التي فرت من الارهابيين من مناطقهم الى مناطق اقليم كوردستان، مضيفا ان الاقليم ولهذا السبب بحاجة الى مساعدة جميع الاطراف.

واشار طالباني الى ان جميع المكونات العراقية المختلفة وفي اقليم كوردستان هي مكونات اصيلة دون اي تفرقة بينها، ولها حقوق في البلاد ويجب حماية حقوقها وفق الدستور والقانون.

وبشان التعايش المشترك في اقليم كوردستان، اكد قوباد طالباني، ان الاقليم يجب ان يكون دائما في المقدمة بمسالة التعايش السلمي وقبول الاخر، لان الاقليم يبقى قويا بهذا القبول وهذا التعايش ويظهر انموذجا رائعا للعراق والمنطقة.

من جانبه اشار لورون فوقيز الى ان الامن والاستقرار في اقليم كوردستان والعراق هام جدا لفرنسا وللعالم بشكل عام، معربا عن تعاونهم مع اقليم كوردستان وتمتين علاقاتهم لتحقيق افضل انموذج للتعايش السلمي المشترك بين المكونات.

واشاد بالدور الهام لاقليم كوردستان في الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي واستقبال اعداد هائلة من النازحين واللاجئين.