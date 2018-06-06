عابد فهد يكشف سر إطلالته في “طريق”

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لطالما تساءل الكثيرون عن سر ملابس جابر في مسلسل طريق، ومن أين استوحى الممثل السوري عابد فهد إطلالته في هذا المسلسل الرمضاني؟
خلال لقائه عبر برنامج “مجموعة إنسان”، تحدث النجم عابد فهد عن ملابس شخصية “جابر سلطان” في مسلسل “طريق”، مشيراً إلى أنه استلهمها من مذيع قناة “العربية” محمد أبو عبيد، لافتاً إلى أنه بحث مطوّلاً على الإنترنت، ليجد أنه أنسب شخص يمكن ارتداء ملابسه بالمسلسل.
ولفت إلى أن أبو عبيد جريء بملابسه، ويرتدي الكثير من الألوان والأقمشة “الكارو” التي تتماشى مع الشخصية، مشيراً إلى أنه قام بتحميل بعض صور المذيع، ونفذها له مصمّم الأزياء الخاص به.
يذكر أن مسلسل “طريق” يعرض يوميا على شاشة السومرية طيلة شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 8:30 مساء.
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