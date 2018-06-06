علاوي يحذر من “حقبة سوداء” تواجه العراق

حذر نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي، اليوم الثلاثاء، من ان التسليم بنتائج الانتخابات وتجاهل الخروقات التي شهدتها، سيمهد لحقبة “سوداء” تقوض العملية السياسية وتنهي أي أمل بالاصلاح.

وذكر المكتب الاعلامي لعلاوي، في بيان ان الاخير دعا خلال استقباله في مكتبه, اليوم الثلاثاء, برهم صالح رئيس التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة وعدداً من ممثلي الأحزاب الكوردية، الى تقييم ما شهدته العملية الانتخابية من خروقات وشوائب وممارسات سلبية والتي قد تمنع تحقيق الاصلاح للعملية السياسية نفسها وتصحيح الانحرافات الحاصلة فيها .

واضاف البيان انه “جرى خلال اللقاء بحث تطورات الوضع السياسي والنتائج التي تمخضت عنها الانتخابات الأخيرة, حيث جرى التأكيد على ضرورة الأخذ بالطعون والملاحظات التي قدمت بشأنها لأجل الخروج بنتائج نزيهة تعكس الواقع الحقيقي لارادة الناخب العراقي”.

ولفت علاوي خلال اللقاء الى ان “التسليم بتلك النتائج وتجاهل الخروقات التي شهدتها وابقاء المفوضية الحالية دون الاعتماد على القضاء المستقل للاشراف على الانتخابات, سيمهد لحقبة سوداء ستقوض بناء الدولة العراقية وتنهي أي أمل بالاصلاح والتغيير الذي ينشده شعبنا”.