بسم الله الرحمن الرحيم

(علي ليس نموذج لرجل دولة) الفشل (ثقافة الهزائم انتصارات) بدءها الشيعة (بسقوط دولة علي)

قبل البدء نضع محورين:

جعل (الامام علي.. نموذج لرجل دولة)..(لم يؤدي لبناء دولة) سبب فشل الشيعة بالعراق بالحكم

ثقافة (جعل الهزائم انتصارات) بدءها الشيعة (بسقوط دولة علي) (ومقتل الحسين وهزيمة جيشه)

هذا الموضوع يقرأه من يريد ان يفهم الافكار.. وليس ظواهر الكلام.. ففي منطقة العراق وخاصة بين الشيعة.. يوجد مسالة في غاية الخطورة.. تفسر لماذا رغم الاهوال من الفشل والهزائم والصنمية والكوارث.. لا يتحرك الشارع بما يعكس ماسيه.. اقلها زلزلة الارض تحت النظام السياسي والمتسلطين على الحكم.. ونجد بدل ذلك (الاصرار المميت والغبي لتكرار نفس نفس الزعامات المعممة والافندية التي تتحكم بالمشهد السياسي)؟؟ وسوف نفهم ذلك خلال الموضوع ويتبين منه (ان السبب ليس خوفا من جلاد او مليشة او ارهاب).. بل خنوع (لافكار مريضة)..

ونذكر بهذا المجال سببين على عجالة بهذه الفقرة (جعل الامام علي نموذج لرجل دولة.. فيتم اتباع احزاب اسلامية وزعامات دينية عائلية.. وزعامات معممة.. رغم فشلها.. بدعوى انها من شيعة علي وعلى نهج علي وكلنا نعلم هي سبب خرابنا والنقطة الثانية.. (ادماننا لثقافة جعل الهزائم انتصارات.. ).. بمعنى (لم ندرس لماذا سقطت دولة الامام علي.. بدراسة راس النظام انذاك).. وبدل ذلك (القي اللوم على الشعب وليس على حاكمها)؟؟ فانتهجت سنة سوء.. (فدائما يخرج الشعب الغلطان والقيادة على حق)..

فمن يعتقد ما نطرحه (خرابيط.. تخربط).. نقول له.. 1400 سنة ما مليتو..

(فللذين تعتقدون انكم الصحيح والمخالفين مخربطين)؟؟ 1400 سنة اتخمتمونا بـ(نثريات وكتب ومؤلفات واليوم يضاف لها مقالات وابحاث).. (تقديس ممل.. وتعظيم بعيد عن الواقعية.. للامام علي عليه وعلى البشرية السلام).. سواء من معممين او عامة الشيعة.. اضافة لزيارات مليونية لمراقد الائمة.. ولطم وزناجيل.. وعمائم تحكم باسم المذهب والامام علي والامام الحسين.. كلها اوقعت الشيعة انفسهم عبر الاجيال بعدم الواقعية وانسلاخ .. فتركنا ما ينفعنا.. وعشنا بما لا ينفعنا .. بعيدين زمنيا وتاريخيا عن واقعنا.. وتأطرنا بالاموات وتركنا قيمة الاحياء.. والاقسى (ابعدنا علي البشري عنا.. لنمسخ شخصية باسم الامام علي خرافي افلاطوني.. ).. ونقدم هنا (لماذا الامام علي يجب ان لا يكون نموذج لرجل دولة):

– هل يقبل الشيعة انفسهم.. ان نقول مثلا (هذا الزعيم .. مثل الامام علي) راسا ياتي الجواب من الشيعة (عمي ما يجي تراب نعال الامام)؟؟ اذن استحالة ان يكون الامام علي قدوة لبشر؟؟ فاذن هو (ليس نموذج يحتذى بالمحصلة) للاستحالة.

– هل يقبل الشيعة.. ان ياتي زعيم (يدعو لتطبيق الشريعة.. من جلد وقطع ايدي ورجم.. الخ.. حتى لو كان مثال للرحمة.. ولكن هذه شرائع حسب الدين ).. وان (يجهز الجيوش ويحارب هؤلاء باسم منافقين.. ويحارب اخرين باسم الخروج على حكمه.. واخرين باسم انفصاليين.. الخ الخ الخ).. وما تعرف الى اين توصل السالفة؟؟ صدقوني سوف تهاجرون لجوئا لاوربا..

– هل تقبلون ان ياتي حاكم كالامام علي.. قتل وشارك بقتل اليهود .. وبطش بهم.. فياتي ليطبق الشريعة على اليهود اليوم وعلى اليزيديين الخ.. ولا تقولون لنا ان الامام علي كان يساوي نفسه مع اليهودي بالقضاء مثلا؟؟ فهذا ليس ما نقصده.. ولكن نتحدث عن الزاوية التي ذكرناها..

– هل تقبلون ان ياتي حاكم يسمي نفسه خليفة؟؟ او ولي امر المسلمين؟؟ او امام الامة والبشرية اجمعين؟؟ لينصب نفسه حاكم للعالمين واجب الطاعة وقدسيته من قدسية الله .. وان الله خلق السموات والارض والكون من اجله؟؟ وانه الحق والاخرين باطل؟؟

– فرنسا كاثوليكية وايطاليا كاثوليكية فهل يعني ان يبايع الفرنسيين الايطاليين ويعلنون الولاء لايطاليا؟؟ لان مرجعية الكاثوليك في الفتيكان ؟؟ الم يعالج الكاثوليك ذلك وجعلوا الفتيكان دولة ليفصلونها عن السياسية .. ويمنعون تشريع الخيانة للاوطان بالنسبة للكاثوليك بالعالم..

– كل الارهاب السني جاءنا من دول حليفة لايران سوريا الاسد تحديدا باعتراف المالكي الذي اتهم سوريا بدعم الارهاب منذ عام 2003..

– البرزاني مجرد عائلة حاكمة صنمية.. هيمنت على الاكراد واستعبدتهم.. ولكن مع ذلك يتبنون مشروع الاكراد بالاستقلال بكوردستان.

– اما عن السعودية فال سعود بنو دولة .. تعتبر الان من الارقى بالمنطقة .. وكذلك في العالم تعتبر ضمن مقاييس ارقى من عراق شيعة ماما طهران .؟ فماذا بنى شيعة ماما طهران بالعراق غير زريبة خونة وعملاء يوالونها وجعلوا العراق ضيعة للايرانيين بلا خدمات ولا صناعة ولا زراعة وجففت ا يران الانهر الواصلة للعراق بظل هؤلاء العملاء السفلة.

– ردنا لمن يقول ان (دول الخليج بقرة حلوب بظل ما يسميهم اعراب الخليج)؟؟ السؤال نحن الشيعة بقرة حلوب لمن؟؟ 1000 مليار اين هي بلا زحمة؟ لو حكام الشيعة الذين يحكمون ببغداد جعلوا العراق مثل ما جعله اعراب الخليج دولهم مثال للرفاهية كالامارات وقطر وغيرها.. عمي كان وضعناهم ببطن عيوننا..

من ذلك نطرح .. اعطوني شيء و احد (قدمه الشيعة للعراق).. منذ عام 2003 لحد اليوم..

بل (لانفسهم قبلها).. الجواب: لاشيء.. كل مصائبنا وراءها (قادة الشيعة).. فهل تعلم.. كل ما يدعيه الشيعة بانهم خدموا فيه العراق (كان بزمن حكم غيرهم) ؟؟ ولو نجد اكثره (هو بالضد من مصلحتهم حتى قبل عام 2003)؟؟ وننبه : من يحكمنا هم (شيعة ماما طهران).. ولا يمثلون (المكون الاكبر – الشيعة العرب) بمنطقة العراق.. باعترافهم (بانهم يوالون النظام الايراني ويجهرون ببيعتهم لحاكم ايران خامنئي).. واخرين (يجهرون بولاءهم لايران).. فبقى المكون الشيعي العربي ايتام القيادة.

ونسال بمناسبة .. (الامام علي)؟ واستشهاده.. (لو خيروكم بين دولة علي.. ودولة الشيخ زايد)؟

لو خيروكم بين ان (تعيشون بزمن الامام علي ودولته)؟؟ التي كلها حروب وازمات وعدم استقرار.. (بغض النظر عن السبب) .. وبين ان تعيشون (بدولة السيدة ميركل بالمانيا.. او بدولة الشيخ زايد الامارات.. او دولة امريكا ترامب.. او بريطانيا)؟؟ ايهم تختارون؟؟ صدقوني العقل والمنطق سوف تطالبون بدول الامارات وبريطانيا وامريكا والمانيا.. تعرفون لماذا (لانها دول تضمنون بها حياتكم واعراضكم ومستقبل اجيالكم ودماءكم .. وتعيشون العدالة فيها والاستقرار والحرية)..اما دولة الامام علي.. فهي دولة حروب ما تفتهم منه شيء.. منافقين وباغين.. الخ.. فما تفتهم منها شيء.. بلا زعل.. اتركوا المثاليات والهمبلات.. وتكلموا بعقل.. بلا مزايدات بحب الامام علي.. الذي نعشه اكثر من الذين يدعون الولاء له.

واخطر شيء حصل:

ثقافة (جعل الهزائم انتصارات) بدءها الشيعة (بسقوط دولة علي) (ومقتل الحسين وهزيمة جيشه)

لماذا يخرج البعض المعممين ويقولون (ان الشيعة نجحوا بحكم العراق مثلا)؟؟ (في وقت هو فشل اقتصادي وامني .. يضاف له فساد مالي واداري وسوء خدمات)؟؟ لماذا خرج صدام وقال عن ام الهزائم ام المعارك بعد هزيمة جيشه بالكويت؟؟ لمذا قال صدام لتبرير دمار العراق عام 1991.. (بان الحسين الذي قال لا هو من نعرفه.. ولكن الحسين لو قال نعم لا يعرفه احد)؟؟ ليبرر صدام لنفسه رفضه لاخراج جيشه من الكويت؟؟ لماذا اليوم الشيعة يتم تفجيرهم وقتلهم بمئات الاف ويجعلون من مذابحهم على يد السنة.. (شهادة)؟؟ وعمالتهم لايران وبيعتهمه لزعيم اجنبي خامنئي (وطنية وعقيدة)؟؟ ماذا يحصل؟ من اين استمدوا ثقافة جعل الهزائم انتصارات؟

وننبه:

الشيعة.. فشلهم ليس لانهم حديثو العهد بالحكم.. فمكونات اسست دول بلا عهد لها بالحكم

هل الشيخ زايد عندما حكم دولة الامارات الفدرالية .. الم يكن حديث العهد.. اتاتورك اليس حديث عهد بتاسيسه دولة باكستان.. محمد علي جناح اليس حديث عهد بتاسيسه لباكستان.. فلماذا نجح هؤلاء وفشل شيعة السلطة؟؟ السبب لانهم عملاء لايران انكاس..ثم الشيعة مو خبصوا الدنيا بانهم بناة العراق الحقيقيين ؟؟ وان العلماء منهم ؟؟ والمفكرين منهم؟؟ والمراجع العظام منهم؟؟ وايات الله العظمى.. وحجج الاسلام والمسلمين؟؟ وان امامهم الامام علي حكم بالعراق؟؟ فاين كل ذلك؟؟ عمي خلوه سكتة يا معودين؟اعترفوا بالكوارث التي سببها شيعة السلطة.. ومن اخطأنا اجعلونا نتعلم.. لا ان تكابرون عزة بالاثم.

علما:

لسنا بحاجة الى (رجل دين ليؤسس دولة).. (وليس للعودة لـ 1400 سنة) لنؤسس دولة على وفقها

بل نريد دولة على مقياس المانيا كوريا الجنوبية ..ماليزيا.. الامارات .. دولة مرفهة ناهضة.. بزعامات نحتاجها مثل.. محمد علي جناح ماليزيا.. الشيخ زايد الامارات.. اتاتورك تركيا.. فنحن اليوم نحتاج لمن يوفر لنا الخدمات.. والامن.. والاستقرار.. والرفاهية وفرص العمل ونهوض الصناعة والزراعة والكهرباء والخدمات ويضمن لنا المياه واستمرار تدفق الانهار..الخ.. وليس الى (دولة حروب وعدم استقرار)..

علما من يحكمنا اليوم هم (احزاب اسلامية محسوبة شيعيا موالية لايران وبدعة ولاية الفقيه.. واحزاب خبصتنه بانها اسلامية شيعية موالية للامام علي .. الخ .. وهي وجميعها مثال الفشل.. والفساد.. والعمالة .. وشرائح محسوبة شيعيا .. تلهج باسم الامام علي وخرج منها اهل البدع مثل مدعي المهدوية.. الخ)..

ولا ننسى (شعوب منطقة العراق) لم يختاروا طريق الديمقراطية بل فرضت عليهم فرضا..

فكلنا نعلم ان الديمقراطية والحرية.. فرضت من قبل امريكا التي اسقطت النظام الدكتاتوري.. الذي عجز عن اسقاطه شعوب منطقة العراق…. ولا يوجد اي فصيل معارض لصدام كان يطالب بالديمقراطية.. فالاسلاميين الشيعة الموالين لايران طالبوا بولاية فقيه واخضاع العراق للمرشد الايراني خميني وبعده خامنئي.. والاكراد اردوا الديمقراطية ويحكموا احزاب عائلية فردية ال برزاني وال طالباني.. والسنة العرب لا يؤمنون بالديمقراطية اصلا وكانوا يحكمون بالزعيم الاوحد والحزب الاوحد.. فعن اي ديمقراطية ارادها العراقيين بلا زحمة؟؟

ثانيا: العوائل الخليجية بنت دولها وجعلت العالم يتمنى لو يجد فرصة عمل للتمتع بالخليج وامنه وازدهاره.. فماذا فعل شيعة ماما طهران بالحكم ببغداد بعد عام 2003 غير ا لفساد و الخراب والانبطاح لايران.

ثالثا: من هم يتبعون العبودية الطوعية.. اليس شيعة .. من يصنم مقتدى واخر الحكيم واخر مختار العصر الافندي نوري المالكي.. والشيخ الامين حسب قول العصائب للخزعلي.. وبقية شلة الصنميين؟؟ فعن اي عوائل تستعبد الخليج؟؟ عمي لو حكامنا استعبدونا مثل الخليج لكنا اليوم بعالم مزدهر.

رابعا: من مزق الشيعة وجزئهم.. هم مراجعهم وقادتهم.. من مزقنا الى صدريين ولا صدريين وحوزة صامتة وحوزة ساكتة؟؟ من وصف المرجعية بالمتهرئة؟؟ اليس الدعوة؟؟ من اهان مرجعية النجف كذلك اليس الخميني بوصفها بما لا يليق.. من مزق الشيعة ل احزاب مشتتة اليس الدعوة والمجلس و التيار والفضيلة الخ.. فخلوه سكتة يا شيعة..

خامسا: من جفف الانهر ويصدر المخدرات للعراق هي دولة (شيعة ولي الفقيه ومرشدها خامنئي) ايران وليس السعودية الوهابية اليس كذلك؟

حتى وصلنا بان الشيعي اصبح (عديم الفائدة؟؟ صفر على اليسار)؟؟ وجهة نظر يجب ان ندرسها؟؟

انظروا لمدن وسط وجنوب.. انظروا لوضع الشيعة العرب.. من سيء لاسوء بظل ميزانيات انفجارية.. وبظل انتخابات انتخب خلالها باصواتهم بالسنوات الماضية افسد الاحزاب والشخصيات الاسلامية المحسوبة شيعيا وغيرها.. ارجو ان تجيبونا عن سؤالنا لطفا.. .. اعطوني شيء واحد قدمه الشيعة للعراق من الناحية التقنية والصناعة والزراعة والامن والخدمات.. وفرص العمل.. شيء واحد براسه حظ يحدث تغيير..

انظروا لوضع مئات الاف من الشيعة التركمان والشبك .. ابادة وتهجير وانتهاك حرمات.. انظر للميزانيات الانفجارية.. انظر لاحياء العشوائيات والوضع المزري .. انظر للانهار التي جفت.. والكهرباء الردئيئة.. انظر لمئات الاف الطلاب يتخرجون سنويا على مصطبات البطالة الخانقة.. العمر يمشي والشيعة بالعراق للوراء در.. بظل شيعة ماما طهران عليهم لعائن الله بالحكم.. من كل ذلك فالا يكفي نعظم ونقدس ونشرعن الفشل.. لمتى يبقى شيعة السلطة خفافيش تلبس الاسود من مليشيات تفتك بكل من يخالفها وتضع صور زعماء اجانب ايرانيين.. العراق بظل خفافيش الظلام شيعة ماما طهران كله ظلام.. تطير فيه خفافيش ايران بالعراق الموالين لها..

وننبه باننا ميزنا بين المكون الشيعي العربي وبين من يتصدرون للقيادة المتمثلين بشيعة ماما طهران بمليشياتهم وسيطرتهم على الاعلام ومفاصل الدولة الامنيةوالاستخبارية.. وجعلوا العراق ضيعة لطهران وجبهة لصراعاتها الخارجية لتصفي فيه حساباتها الدولية والاقليمية بدماء الشيعة العرب .. فايران سرقت شيعة العراق ويجب ان نتحرر من قيود طهران.. ونحرر انفسنا من شرورها ونبرأ انفسنا من ما جرى ..

ونسال ضمن نفس السياق.. (اذا السني مشروعه دعشنه. .) (الشيعي بالعراق ما هو مشروعه)؟

ما هو مشروع الشيعي منذ عام 2003 لعام 2018 بالعراق بلا زحمة؟؟ تكلمنا عن الكهرباء والانهار والخدمات والصناعة وفرص العمل.. والبناء.. الخ.. كلها خراب في خراب بظل شيعة ماما طهران بالحكم..

(من يحتذي بالامام علي ) كالذي يحتذي (بان يكون ابنه كعيسى .. من غير اب) يعني ابن زنا؟؟

واقصد (عيسى معجزة).. ولكن من يحتذي به.. من غير عيسى.. يكون بالدنيا بالضرورة والحتمية ابن زنا.. اليس كذلك.. كذلك من يريد جعل الامام علي نموذج.. فهو يدرك انه لن يكون كذلك ولكن سوف يستغل اسم علي .. باسم علي .. باكونه الحرامية.. وحكموا خونة العراق الذين شرعوا الخيانة باسم العقيدة..

وهنا ندعو لدراسات بحثية.. ومنطلقات جديدة يجب ان يتبناها الشيعة ..

(لماذا فشلت دولة الامام علي).. (لماذا هزم جيش الامام الحسين وقتل هو واهله).. فخسر الشيعة دولة ورجال.. ولا نجعل اللوم على الاخرين.. فكفى جعل الاخرين (الشعب) يقع عليه اللوم.. بل لندرس الامور كما هي.. و(ودراسة الخطوات التي تبناها علي والامام الحسين فادى لخسارتهم ارواحهم وخسارة دولهم.. وانعكس لـ 1400 سنة بمجازر ضد شيعتهم).. ابعدوا القدسية .. وانتلقوا الى دراسة التاريخ بسياقاته..

ومعرفة .. بان الامام علي تبنى نهج .. لم يالفه المسلمين منذ بروز محمد مرورا بابو بكر وعمر وعثمان.. وهي (ان الامام علي الذي نعرفه .. طرح ثقافة وفكر وسياقات عمل) غريبة عن المسلمين.. مثال (المسلمين منذ محمد.. ميزوا الناس بين دار ايمان ودار كفر.. مسلمين وكفار.. الخ) فجاء الامام علي بثقافة (اخ لك في الدين نظير لك في الخلق).. (بزمن محمد وما بعده.. ثقافة ان محمد والقران هم من يجب انتهاجهم بشكل صارم).. (جاء الامام علي بثقافة.. اعرف الحق تعرف اهله لا يعرف الحق بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق).. اي لم يقل حتى (اعرف القران او محمد او علي او عمر او عثمان او طلحة او عائشة او حتى الله.. الخ) بل قال (اعرف الحق تعرف اهله) لان الحق اوسع واشمل.. وهذه الثقافة ايضا غريبة عن المسلمين..

وكان في زمن محمد وما بعده ثقافة.. القران المقدس ككتاب).. (وجاء علي بمعركة صفين بثقافة عميقة.. صرخها مالك الاشتر.. عندما رفع معاوية القران على الرماح.. بقوله.. هذا القران الصامت على الرماح.. .وهذا الامام علي ويشير للامام القران الناطق.. ).. وهذا ايضا لم يعتاده المسلمين قبل الامام علي.. (الامام علي ايضا اوقف كل ما يسمى فتوحات اسلامية واعتبرها احتلالات).. (وهذا ما ثار عليه معاوية الذي اراد ان ينتهج نهج ابو بكر وعمر ومحمد من قبلهم) بغزوا الشعوب وسبي نساءها كغنائم وقتل رجالها وبيع اطفالها وفتياتها.. كل ذلك بعض من فيض..

من جهة ثانية ايضا ان الامام علي لم يكن لديه واقعيه التاريخ.. فمعاوية بن ابي سفيان مثلا كان يحكم لسنين طويلة الشام واهل الشام يحبونه .. وجاء الامام ورفض حكم معاوية.. وبنفس الوقت (تاه الوضع على شعوب منطقة العراق).. فمن جهة يحزن على مقتل زعماء الجيوش التي قاتلته.. كطلحة والزبير .. ومن جهة ثانية.. يدعو لمحاربتهم وقتالهم.. وهنا لا نقول هذه صفات ايجابية او سلبية بقدر ما نضع ما حصل..

بالمحصلة الامام علي لا يمكن اخذه كنموذج وقدوة لرجل دولة.. وهو ايضا لم يطرح نفسه بهذا العنوان.. فهو رجل معصوم.. ورجل للاصلاح.. اليوم الدول الحديثة تجعل (مؤسسات) خاصة تأخذ هذا الدور.. في اوربا وامريكا واليابان والمانيا وغيرها من الدول المتقدمة..

…………………….

واخير يتأكد لشيعة منطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة منطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

………………………

سجاد تقي كاظم