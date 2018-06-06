قيادي في دولة القانون : نحن الاقرب لتشكيل الكتلة الأكبر.. هؤلاء حلفاؤنا

كشف ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، عن ان حواراته مستمرة مع القوى السياسية من أجل تشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان ، ثم التوجه لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي ان “حوارات ومفاوضات دولة القانون مستمرة مع الجهات السياسية، وهناك تفاهمات وتطابق للرؤى بيننا وبين اغلب القوى الفائزة بالانتخابات” وفق قوله ، مؤكدا ان “حلفاؤنا في المرحلة المقبلة، سيكونون من الكورد والسنة، وكذلك القوائم الشيعية الكبيرة”.

وكانت نتيجة انتخابات 12 مايو/أيار الماضي التشريعية ، اظهرت تصدر تحالف “سائرون” الذي يدعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بـ 54 مقعداً، فيما حل ثانيا تحالف “الفتح” بزعامة هادي العامري(يضم ابرز فصائل مليشيات الحشد) بـ47 مقعداً، وائتلاف حيدر العبادي رئيس الوزراء المنتهية ولايته “النصر” ثالثاً بـ42 مقعداً. وائتلاف “دولة القانون” رابعاً بـ 26 مقعداً .

وأضاف المطلبي ان “دولة القانون، هو الاقرب الى هذه اللحظة لتشكيل الكتلة الأكبر، التي هي من ستشكل الحكومة الجديدة ” ، موضحاً ” بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، سيكون الحراك السياسي اسرع بكثير من الآن”.

هذا وجمدت الكتل مشاوراتها بشأن تشكيل «الكتلة الأكبر»في البرلمان تمهيداً لاختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المقبلة ، في انتظار قرار «المحكمة الاتحادية» ، كما ينتظر عشرات النواب الخاسرين ، من بينهم شخصيات سياسية بارزة يتقدمهم رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري ، ونائبه الأول وزعيم المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، حكم المحكمة الاتحادية بشأن القرار الذي اتخذوه خلال الجلسة الاستثنائية بإلغاء جزئي للانتخابات التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي .