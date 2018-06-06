لوحة لـ «فان جوخ» بـ7 ملايين يورو في مزاد باريسي

باريس (أ ف ب)

بيعت لوحة للرسام الهولندي فنسنت فان جوخ، أنجزها في شبابه بأكثر من سبعة ملايين يورو خلال مزاد نظمته في باريس، مساء أمس الأول الاثنين، دار «ارتكوريال». وهذا أول مزاد على أحد أعمال الفنان الهولندي يقام في فرنسا منذ عشرين عاماً.

واشترى لوحة «راتقات شباك الصيد على كثبان الرمل» (1882) بسعر سبعة ملايين و65 ألف يورو، جامع أعمال فنية أميركي «بعد معركة محتدمة»، في حين كان سعر هذا العمل مقدراً بين ثلاثة ملايين وخمسة.

وكانت دار المزادات اعتبرت عملية البيع بأنها «حدث مهم؛ إذ أن عدد أعمال فان جوخ المتداولة يتراجع وهو لا يزيد على لوحتين أو ثلاث لوحات سنوياً في المزادات العالمية».

وأوضحت «ارتكوريال» أن السعر المحقق «قياسي في العالم للوحة منظر طبيعي لفان جوخ في المرحلة الهولندية تباع في مزاد».

وقد رسم جوخ اللوحة في بداية مسيرته الفنية عندما كان في سنة التاسعة والعشرين في الريف القريب من لاهاي.

وكان المالك السابق للوحة، وهو أوروبي، أعارها مدة ثماني سنوات حتى عام 2015 إلى متحف فان جوخ في أمستردام.

ويعود المزاد الأخير لأحد أعمال فان جوخ في باريس إلى منتصف التسعينيات، وقد بيعت يومها لوحة «حديقة في أوفير» بسعر عشرة ملايين دولار.