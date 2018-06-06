مجلس القضاء: لا يحقّ للهيئة القضائية إلغاء نتائج جزء من الانتخابات أو البت بإعادة العد والفرز

أكد مجلس القضاء الأعلى، أمس، ان الطريق الوحيد أمام المشككين بنتائج الانتخابات هو تقديم شكاوى الى مجلس المفوضية، وفي حال لم يقتنع المشتكي بنتائج اعتراضه يقدم”طعناً فردياً”الى الهيئة القضائية للانتخابات.

وأوضح انه لا يوجد نص قانوني يعطي الصلاحية الى الهيئة القضائية لاتخاذ”قرار عام”بإلغاء نتائج معينة سواء داخل العراق أم خارجه، كما لا يوجد نص يعطي الصلاحية للطلب من المفوضية إعادة احتساب نسبة معينة من نتائج الانتخابات بطريقة يدوية،لأن هذا الطلب يخالف القانون.

ورأى انه في حالة وجود شكوى بـ”التزوير تنسب الى مجلس المفوضين”فان ذلك يتطلب مراجعة محكمة التحقيق المختصة وتقديم الادلة التي تثبت وجود التزوير ونسبه الى من قام بالتزوير وفي حال ثبت ذلك يحاكم المخالف وفقاً للقانون.

وأظهرت الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 أيار الماضي نتائج قلبت الموازنة السياسية، بمقتضاها استبعد 70 % من النواب الحاليين مع صعود وجوه جديدة، الامر الذي دفع الخاسرين الى الضغط على المفوضية والقضاء بدعاوى وجود تزوير، فيما يحاولون كسب ما تبقى من عمر البرلمان لإقرار قانون يلغي جزءاً من نتائج الانتخابات.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن”اختصاص الهيئة القضائية للانتخابات يتحدد بنص المادة 8 من قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لسنة 2007 وملخصه في حال عدم قناعة من شارك في الانتخابات بالنتيجة التي حصل عليها يقدم شكوى إلى مجلس المفوضين الذي يصدر قراره إما سلباً او إيجاباً بحسب الادلة التي يقدمها صاحب الشكوى،فاذا لم يقتنع مقدم الشكوى بالقرار الصادر عن مجلس المفوضين يطعن به أمام الهيئة القضائية للانتخابات بموجب المادة 8 المذكورة آنفاً وتبت الهيئة القضائية بهذا الطعن بشكل فردي يخص الطاعن صاحب الشكوى فقط خلال مدة 10 أيام من تاريخ إحالة الطعن إليها وهي إما تؤيد القرار المطعون به او تنقضه بحسب الوقائع والادلة التي يقدمها الطاعن، وهذا الاسلوب في الاعتراض على نتائج الانتخابات هو الاسلوب الوحيد الذي نص عليه قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لسنة 2007 ولا يمكن تخطيه الى أسلوب آخر لعدم وجود سند قانوني للقضاء يستند إليه في ذلك”.

وأضاف البيان،”لا يوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية اتخاذ قرار عام بإلغاء نتائج معينة سواء داخل العراق أم خارجه بالشكل الذي يطالب به البعض، كما لايوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية الطلب من المفوضية إعادة احتساب نسبة معينة من نتائج الانتخابات، ومعلوم للجميع أن القضاء يصدر قراراته استناداً الى نصوص في القانون تجيز له إصدار القرار باتجاه معين من دون هذه النصوص لايمكن اتخاذ قرار مطلق بناء على معلومات يتم تداولها في وسائل الاعلام أو لمجرد ترضية لرغبة معينة مع الاشارة الى ان مجلس النواب هو من شرع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 حيث نصت المادة 5 من هذا التعديل على إلغاء المادة 38 وان يتم إجراء عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني، وبذلك فقد ألغى مجلس النواب بموجب هذا التعديل عملية العد والفرز اليدوي”.

وأوضح بيان مجلس القضاء”أما بخصوص ادعاءات التزوير فان المادة 8 الفقرة اولاً من قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لسنة 2007 فقد نصت على (السلطة الحصرية) لمجلس المفوضين بخصوص إحالة أية قضية جنائية الى السلطات المختصة إذا وجد دليلاً على سوء تصرف بنزاهة العملية الانتخابية، لذا يجب على الجميع احترام هذا النص القانوني وتطبيقه بدقة ولايجوز لأي جهة كانت مخالفته”.

ولفت البيان إلى أنه”في حالة وجود شكوى بالتزوير تنسب الى مجلس المفوضين فإن ذلك يستلزم مراجعة من يدعي ذلك الى محكمة التحقيق المختصة لتقديم الادلة التي تثبت وجود التزوير ونسبته الى من قام به وعند ذلك يتخذ القضاء القرار المناسب بحق من ارتكب جريمة التزوير على وفق أحكام قانون العقوبات التي تعاقب إما بالسجن او الحبس بحق من ارتكب هذه الجريمة”.

وتابع أن”عدد الشكاوى المقدمة إلى مجلس المفوضين بخصوص الاعتراض على نتائج الانتخابات بلغ 1881 شكوى أما الطعون على القرارات الصادرة في تلك الشكاوى التي وصلت الى الهيئة القضائية إلى غاية يوم 4/6/2018 بلغت 1221 سوف يتم حسمها خلال المدة القانونية البالغة 10 ايام من تأريخ إحالتها إلى الهيئة القضائية، أما بخصوص بقية الطعون المتبقية فإن الهيئة القضائية بانتظار إحالتها اليها من مجلس المفوضين ليتم حسمها ضمن المدة القانونية أي 10 أيام بحسب نص المادة 8 الفقرة سادساً من قانون مفوضية الانتخابات”.