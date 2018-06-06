مسعود بارزاني يحدد ثلاثة مبادئ لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

اكد زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني يوم الثلاثاء على ضرورة مراعاة ثلاثة مبادئ وهي الشراكة، وتوافق الآراء والتوازن في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وكتب بارزاني على موقع “تويتر” اليوم، انه بعد انتخابات مجلس النواب العراقي في 12 مايو 2018 ، ظهرت عدد من الملاحظات حول الانتخابات والنتائج اللاحقة وإمكانية الحصول على فرصة جديدة يمكن من خلالها حل القضايا والخلافات العالقة”.

وأضاف انه “الضروري للغاية أن يكون التركيز على مبادئ الشراكة وتوافق الآراء والتوازن وليس كما في المراحل السابقة حيث يحدد أحد الأطراف مصير بلد بأكمله”.

وتابع بارزاني “إننا نحاول بجدية التوصل إلى أرضية مشتركة ، ويحدونا أمل صادق في أن يؤدي الالتزام بتلك المبادئ إلى حل القضايا العالقة بين أربيل وبغداد والقضايا السياسية الأخرى في العراق”.