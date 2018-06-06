مشروع ماء ومجاري منطقة البوعيثة..واجهة وهمية وسرقات بمليارات الدولارات!!

عمر الجبوري ( الحلقة الثانية)

مشروع ماء ومجاري منطقة البوعيثة أحد الواجهات الوهمية لأمانة بغداد، وهو يعد من أخطر بؤر الفساد في الأمانة منذ اكثر من عشر سنوات ، وبقيت عمليات نهب معدات ومكائن المشروع تجري على قدم وساق دون أن يلتفت اليها أحد حتى الان ، رغم ضخامة المبالغ التي تم الاستحواذ عليها وعلى مكائن ومعدات هذا المشروع الحيوي ، وهي بالمليارات ، وتحول هذا المشروع الى (مشروع خردة) ، وبقي مجرد (هياكل) من أن يكون مشروعا حقيقيا!!

ويقود مهام السرقات الكبرى لمكائن ومعدات ورواتب هذا المشروع مدير المشروع وابناؤه وهم واجهة السلب والنهب وسرقة ملايين الدولارات ، لمكائن ومعدات مشروع ماء ومجاري البوعيثة ، كما تجري منذ أكثر من عشر سنوات عمليات صرف رواتب وهمية (أجور يومية) لابناء وأقارب مدير المشروع ، دون أي وجود لهما سوى أنهم مسجلون في أمانة بغداد على (هويات الاحوال المدنية) على انهم (عمال أجور يومية) ، وفي الحقيقة ان أغلب المسجلين هم طلبة ابتدائية ومتوسطة أو تركوا مدارسهم اصلا، وهم عمال بناء ، أما ابناء المدير فهم منذ إن كانوا في الاعدادية منذ عشر سنوات يقبضون رواتب ، قبل ان يكملوا كليات ومعاهد في وقت قريب، وهم لم يروا المشروع الا في المناسبات ، ووالدهما (عيسى الجبوري) يقبض لهما الرواتب ، التي تتجاوز مابين 400 – 500 الف دينار شهريا ، منذ ان كانا طالبين قبل عشر سنوات وحتى الان، على صورة هوية احوالهما المدنية ، وبلغ ماقبضاه منهما طيلة تلك الفترة مئات الملايين من الدنانير وبلا أي دوام او وجود حقيقي لهما في المشروع، ، ومعهما عشرات العاملين على ألاجور اليومية من أقارب المدير ، حتى ان إبنه (عمار) إشترى عدة سيارات وبنى بيتا له وهومايزال طالب معهد قبل ان يتخرج منه قبل سنوات قليلة ، ويتاجر الان بالمعدات الكهربائية وبيع السيارات ، كما يتقاضى ابناء عمومة المدير وهم بالعشرات وهم (أسماء وهمية) تعود نصف رواتبهم الى المدير علما بان رواتبهم مغرية وهم بلا دوام منذ اكثر من سبع سنوات دون حسيب او رقيب وربما يضيف اسماء وهمية اخرى من عنده على انهم يعملون بالأجور اليومية، اضافة الى موظفة أخرى تدير شبكة النهب مع (سفيان ) .

ويقول موظفون بأمانة بغداد أن الأخطر من هذا كله ان المشروع لايعمل أصلا الا شكليا ، بل ان هناك جريمة فساد كبرى في المشروع ، اذ لاتعمل شبكة تدوير النفايات في المشروع بحسب خبراء لهم دراية بأوليات ومكائن المشروع ومهامه، والماء يدخل المكائن ويخرج كأنما يمر في (انبوب) اعتيادي بلا أي عملية تصريف او تدوير للنفايات حيث تعود المياه الآسنة عبر الانانيب داخل المشروع الى نهر دجلة ، دون ان تمر بعملية التدوير أصلا ، لان المكائن المخصصة للتدوير سرقت منذ سنوات ، وبقيت مكائن على شكل (هياكل) منصوبة للتمويه لاتقدم ولا تؤخر، كونها مجرد واجهة أمام من يزور المشروع ، مما سبب تلوثا خطيرا للبيئة بسبب هذا الغش والاحتيال على الدولة ويعرض حياة ملايين العراقيين الى المخاطر بحسب شهادة ادلى بها مسؤول رفيع في أمانة بغداد، فضل عدم ذكر إسمه، فأن مشروع تدوير النفايات هذا هو اكبر اكذوبة صدقتها أمانة بغداد ولا علاقة لمعداتها بالتدوير من قريب او بعيد ، وما خفي عن معدات هذا المشروع التي سرقت منذ اكثر من سبع سنوات كان أعظم وهي تعد بالمليارات ..ومن مناشيء عالمية معروفة لكنها بيعت وتم جلب مواد ومكائن ومعدات صينية من أنواع رديئة ، وبعضها لايعرف منشؤها أصلا لانه جرى تموييها بطرق احتيال فريدة من نوعها !!

ويشير مقربون من مدير المشروع وهم من عشيرة الجبور اختلف معهم قبل سنوات على السرقات ، أن من يتمعن في خفايا تلك السرقات الخطيرة لابد وان يدرك وجود أياد خفية في الإدارة العليا لأمانة بغداد ممن يهمها متابعة هذا المشروع ، للتغطية على كل عمليات النهب والسلب لمكائن ومعدات المشروع، بعد ان قبضت المقسوم ، وان عملية الكشف عن فضائحها يعرفها موظفون لهم شأن في أمانة بغداد ، وتحتاج الكشف عنها الى حلقات أخرى للحديث عنها.

يذكر ان من مهام أبناء مدير المشروع وهما (سفيان وعمار) أنهما يقبضان رواتب دون وجه حق منذ عشر سنوات وما يزال لدي (سفيان) مهام كثيرة ، إذ بنى من الملايين التي حصل عليها شققا فاخرة في مناطق مختلفة في بغداد واشترى اخرى خارج العراق ، وتتلخص مهمته في ايجاد الوسطاء وايصال المواد التي يتم بيعها داخل العراق اما المواد التي يتم تصفية بيعها خارج العراق فهي من خلال ايفادات لوالده تبلغ عشرة ايفادات في السنة بعضها حكومي وبعضها الاخر دعوات وأخرى على حسابه الخاص وتدفع شركات تركية وروسية والمانية وفرنسية واخرى غير معروفة تكاليف الايفادات والسفرات له ولابنه سفيان من اجل تسهيل مهام عقد الصفقات لحساب مشروع ماء ومجاري البوعيثة ومن ثم بيعها هناك وجلب مواد خردة بدلا عنها ، وقد لايصل أي شيء، لان المدير المشرف على المشروع يتعذر دوما بأنه يسافر لاغراض العلاج حتى يغطي على دائرة المفتش العام في امانة بغداد ولكي لايكون موضع متابعة من كبار مسؤولي الأمانة بالرغم من انه لابد وان يكون له سند داخل الامانة ، لكن مدير المشروع كما يبدو يعرف من اين تؤكل الكتف كونه خبير فساد في الامانة منذ عهد النظام السابق، ولديه علاقات قوية مع شركات روسية منذ ايام النظام السابق فبض منها قبل سنوات عشرات الملايين من الدولارات.

أما إبن مدير المشروع الأصغر المدعو (سفيان) ومعه شقيقه (عمار) فيقومان بتهريب المعدات لدواعش في منطقة عرب الجبور لقاء مبالغ خيالية، أيام وجود الدواعش في تلك المناطق قبل اكثر من عام ، ولديهما صلات معهم في ايصال بعضهم الى المشروع ومعرفة مايودون سرقته، وتربطهم معهما علاقات وثيقة بعد ان هددوا والدهما ان لم يتعاون معهم، لكن والدهم رفض شكليا التعاون معهم حتى لاينكشف أمر سرقاته الكبرى للمشروع وبقي غابنه (سفيان) واسطة لتمرير مايودون سرقته او نهبه من المشروع ، ويقال ان جماعة داعش في وقتها اقتنعوا بقبول مبدأ عدم تعاون والدهما معهم كونه واجهة حكومية، لكنه عبر عن استعداده لتنفيذ مطالبهم من خلال ابنيه (عمار وسفيان ) مقابل عدم التعرض له خلال المرور في طريق البوعيثة بعد ان نصبوا له عدة كمائن لارغامه على التعاون معهم.

ولم تكلف هيئة النزاهة ولا لجنة النزاهة البرلمانية او الجهات المتخصصة بمحاربة الفساد ، بالكشف عن بؤر الفساد والسرقات الكبرى الوزارية والبرلمانية ولا المفتش العام في أمانة بغداد ، للأسف الشديد ، نفسها للبحث عن أوجه النهب والفساد في هذا المشروع الحيوي الذي تحول الى (مشروع للخردة) ، وبقيت محاولات الاستحواذ على مكائن ومعدات المشروع تجري على قدم وساق..والأخطر من هذا ان هناك مقاولا اتفق مع مدير المشروع على تصفيته بعد ان دفع لمدير المشروع مبالغ خيالية حتى يغض النظر عن أوجه فساد خطيرة قام بها هذا المقاول الذي استحوذ هو الآخر على أغلب معدات ومكائن المشروع وحولها الى (بالات) وسرق المكائن الاصلية التي اشتراها بعقود ضخمة كلفت أمانة بغداد مليارات الدورلارت..ولم تكلف هيئة النزاهة او لجنة النزاهة البرلمانية نفسها في الكشف والتحقيق عن أخطر عمليات سرقة ونصب واحتيال في مشروع ماء ومجاري البوعيثة واستمرت اعمال النهب والسرقة على قدم وساق اكثر من عقد من الزمان!!

هذا غيض من فيض مما يمكن الكشف عنه في مشروع ماء ومجاري البوعيثة..وما خفي كان أعظم!!