مصدر لـ: الجبوري يجتمع بممثلي الكتل في كافتيريا البرلمان

كشف مصدر برلماني، الأربعاء، عن عقد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اجتماعا مع ممثلي الكتل النيابية في كافتيريا البرلمان.

وقال المصدر ، إن “رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، عقد اجتماعا مع ممثلي الكتل في كافتيريا مجلس النواب”.

وبين المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن “الاجتماع يأتي للاتفاق على عقد جلسة واقرار اعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات بنسبة 25 % أو 100%”.

واظهرت صورة حصلت عليها الجبوري مجتمعاً بنواب وبعض رؤساء الكتل في كافتيريا البرلمان.

وكان القيادي في تحالف “الفتح” النائب عامر الفايز، أكد اليوم الأربعاء، ان جلسة مجلس النواب، المقرر عقدها، عصر اليوم، لن تعقد، لأسباب عدة.

وقال الفايز ان “جلسة اليوم لن يكتمل فيها النصاب، فالكثير من النواب غير مستعدين لحضور الجلسة، فهم يعتقدون ان الجلسة لا تجدي نفعاً، خصوصا ان هناك نقاش وانقسام داخل مجلس النواب، بصدد هل يحق للبرلمان تشريع قانون وهو في عطلته التشريعية “.

مضيفاً ، ان “نواب المحافظات يصعب عليهم القدوم ، فهم صيام ، ولا يستطيعون الحضور الى جلسة غير مضمونة، ان تعقد أو غير مضمونة بان عقدها قانوني أودستوري”، مبينا ان “هناك تخوف من ان المحكمة الاتحادية، قد طعن بجلسة مجلس النواب، فكل هذه المؤشرات، تدل على ان جلسة اليوم ستفشل ولن يتحقق فيها النصاب”.

يشار الى ان مجلس النواب استكمل بجلسته التي عقدها السبت 2 يونيو/ حزيران 2018 القراءة الثانية للتعديل الثالث لمقترح قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013، ومن المقرر ان يستكمل التصويت على مقترح القانون بجلسة البرلمان اليوم الاربعاء إذا ما انعقدت .