نائبة تكشف عن خروقات ومنع سفر لأعضاء بالمفوضية

كشفت عضو مجلس النواب حنان الفتلاوي، اليوم الثلاثاء، عن ثبوت عمليات تزوير في الانتخابات، التي جرت في البلاد يوم الثاني عشر من شهر ايار الماضي.

وقالت الفتلاوي في بيان انه تم “اثبات عملية تزوير الانتخابات وحسب تقرير اللجنة المشكلة في مجلس الوزراء وبعضوية رئيس هيئة النزاهة ورئيس جهاز الامن الوطني ورئيس جهاز المخابرات ورئيس ديوان الرقابة المالية ووكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات”.

واضافت ان “مجلس الوزراء صادق على توصيات اللجنة التي تضمنت الغاء انتخابات الخارج والنازحين واصدار امر منع سفر احترازي لمن هم بدرجة مدير عام فما فوق في مفوضية الانتخابات لغاية انتهاء التحقيقات، وارسال نسخة من التقرير الى مجلس النواب لتشريع قانون وكذلك اجراء العد والفرز اليدوي لـ٥٪ من المراكز وكذلك تحريك دعاوى قضائية من قبل الادعاء العام ضد من قاموا بالتلاعب والتزوير وقرارت أخرى”.