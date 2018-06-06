هنغاريا تأمل من الحكومة العراقية المقبلة ضمان حقوق جميع المكونات

أعربت هنغاريا عن أملها في أن تضمن الحكومة العراقية المقبلة حقوق جميع المكونات العراقية على أساس الدستور.

بمناسبة الانتهاء من مهام عمله كقنصل عام لجمهورية هنغاريا لدى إقليم كوردستان، أجرى د. جابا فيزيكيني، القنصل العام لجمهورية هنغاريا في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى دائرة العلاقات الخارجية، وكانت في استقباله، سهام جبلي مساعدة مسؤول العلاقات الخارجية.

في مستهل اللقاء، رحبت جبلي بالقنصل العام لجمهورية هنغاريا، وأعربت عن شكرها وتقديرها له، وأشادت بمستوى العلاقات بين الجانبين ودور القنصل في تنمية وتعزيز العلاقات بين حكومة الإقليم وجمهورية هنغاريا خلال فترة عمله في الإقليم كقنصل عام، كما سلطت في الوقت نفسه الضوء على المساعدات التي قدمتها هنغاريا خلال الفترة الماضية سيما خلال هجمات إرهابيي داعش وتدفق أمواج اللاجئين والنازحين إلى إقليم كوردستان.

من جانبه أعرب د. جابا عن شكره وتقديره لدائرة العلاقات الخارجية وحكومة إقليم كوردستان لمستوى التعاون والتنسيق وتقديم التسهيلات اللازمة من أجل إنجاح مهام القنصلية العامة. كما جدد التأكيد على استمرار جمهورية هنغاريا في علاقاتها مع حكومة إقليم كوردستان، وأنها ستسعى إلى توسيع هذه العلاقات في مختلف المجالات بما فيه مصلحة الطرفين، وفق ما جاء في بيان لدائرة العلاقات الخارجية بحكومة الإقليم،

هذا وفي سياق اللقاء، تم تسليط الضوء على الأوضاع الراهنة التي يمر بها إقليم كوردستان والعراق، والجهود الرامية إلى تشكيل الحكومة العراقية المقبلة عقب انتخابات مجلس النواب العراقي، واستعدادات حكومة إقليم كوردستان في إجراء انتخابات برلمان كوردستان.

وأعرب جابا عن أمله أن تضمن الحكومة العراقية المقبلة حقوق جميع المكونات العراقية على أساس الدستور، وأن يتوصل الجانبان في بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة على أساس الدستور، متمنياً النجاح لعملية انتخابات برلمان كوردستان.

في الختام، جددت مساعدة مسؤول العلاقات الخارجية شكرها وتقديرها للقنصل العام لجمهورية هنغاريا، متمنية له النجاح في مهامه المستقبلية.