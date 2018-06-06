وزارة في إقليم كوردستان تصدر توضيحاً بقضية احدثت انزعاجا لدى السكان

أعلنت المديرية العامة للإعلام والطابعة والنشر التابعة لوزارة الثقافة والشباب في إقليم كوردستان عن عدم وجود تعليمات في الإقليم والعراق ينظم عمل البث التلفزيوني وفق نظام موحد لذا فان المواطنين مخيرون في استخدام او شراء بث القنوات المحلية الارضية.

وتوجد نحو 80 قناة محلية تبث باللغة الكوردية داخل حدود إقليم كوردستان وقد عمدت بعضها مؤخرا على تشفير البث وحقوق النقل مما احدث نوعا من امتعاض وانزعاج لدى السكان في محافظات الإقليم.

وقال مدير المديرية العامة للإعلام والطباعة والنشر محمد گـردی في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أربيل انه في السنوات الماضية بادرت شركات بالعمل من اجل وضع بث القنوات المحلية الأرضية في نظام واحد.

وأوضح انه لا توجد اية تعليمات في العراق والاقليم بما يخص هذا النظام، مشيرا الى ان وزارة الثقافة في الإقليم أصدرت تعليمات حول هذا الامر.

وتابع ان التعليمات التي أصدرتها الوزارة لم تتطرق الى ابرام عقود بينها وبين وشركات بث القنوات المحلية، مبينا ان هناك شريكتين تعملان في إقليم كوردستان احداها تتقاضى مالا مقابل حقوق البث والنقل، والأخرى لا، لذا فان المواطنين مخيرون في استخدام أي منهما.