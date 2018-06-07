“آسايش” شرق اربيل تقبض على عصابة “خطيرة” تستدرج ضحاياها عبر “امرأة”

أعلنت مديرية “آسايش” شرق أربيل – كويسنجق يوم الأربعاء عن القاء القبض على عصابة “خطيرة” مكونة من 10 افراد بينهم امرأة متهمين بعمليات سرقة، واختطاف، وجرائم أخرى.

وقالت المديرية في بيان لها اليوم، ان قواتها تمكنت وبالتعاون مع “آسايش” (طق طق) من القاء القبض على عصابة خطيرة متهمة بالسرقة، والاختطاف وجرائم أخرى مختلفة”، مشيرة الى ان العصابة مكونة من 9 رجال، وامرأة.

وأضافت المديرية انه في محكمة تحقيق (طق طق) اعترف المتهمون امام قاضي التحقيق بعدة جرائم مختلفة مثل اختطاف اشخاص، والافراج عنهم مقابل مبالغ مالية، واقتحام المنازل وسرقة مواد من داخلها مثل “اللابتوب، والايباد، والذهب، والموبايلات، ومبالغ مالية”.

وأوضحت المديرية ان المتهمين اعترفوا باستخدام الامرأة لإغراء اشخاص والتقاط صور لهم ومساومتهم على مبالغ مالية مقابل عدم نشرها، وكذلك التخطيط لجرائم أخرى.