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أمسية أدبية في بيروت بمشاركة الشاعرة اللبنانية جولييت أنطونيوس

من: شاكر فريد حسن

بدعوة من منتدى قناديل سهرانة في بيروت

لبى حشد من الشعراء والادباء والفنانين والاصدقاء الدعوة الى سهريّة القناديل 36

وذلك مساء الثلاثاء 5 حزيران 2018 في مطعم وادي السمر – جورة البلوط.

وقد احيا الامسية الشاعرة جولييت أنطونيوس والشاعر ايلي محاسب

وقدّمتهما ريتا عسل حاتم.

وتخلل الامسية رسم مباشر مع ريشة الرسام العراقي حيدر علي.

افتتحت الامسية بالنشيد الوطني اللبناني

ثم كانت كلمة ترحيب بالحضور من رئيس المنتدى الشاعر والاعلامي زياد عقيقي

تلت الكلمة وصلة موسيقية طربية على

أنغام القانون مع صوفي زين والكمان مع زياد سوبرا.

ثم كانت محطة الشعر المنتظرة مع الشاعر ايلي محاسب والشاعرة جولييت انطونيوس .

ولم تخل الامسية من بهجة الإحتفال بأعياد الميلاد مع سفيرة القناديل كلود صوما حيث احتفل الجميع بعيد اصغر القنديلات الطفلة غراسيا عقيقي.

وفي الفقرة الاخيرة كانت مشاركة الشعراء الحاضرين بباقة من القصائد.

هذا وجرى في الأمسية توزيع شهادات تقدير للشعراء والفنانين المشاركين.

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