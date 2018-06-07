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أنا صائــــــــــمٌ و حســـــــــــــبي

هاتف بشبوش، شاعر و ناقد (عراق/دنمارك)

أنا صائــــــــــمٌ و حســـــــــــــبي

أنا صائمٌ وحسبي ، عن كلّ أشكالِ الحبّ :
الخفقانُ ، الزوغانُ ، الهزار الخفيف ، الجنانُ والجحيم
العناقُ ، التّقبيلُ ، الدّموع ، الخصام ، الهدايا ، التّأنق
المثولُ أمامَ المرايا
نسيانُ الزّمن ، عند التّسكعِ في الشّوارعِ يداً بيدْ 
التربيتُ على العجيزةِ ، لحظةَ إشتهاءٍ ، وغرورٍ أمامَ الأنام
الجلوسُ على المساطب ، بعدَ تعبٍ نشوانٍ جميلْ
الثّرثرةُ الشّهية ، التّعطيرْ ، التّنهيدْ … فالوصالُ على الوثيرْ 
…………………….
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فيارَبّ الجائعين والصائمين والنواسكِ ..أما تغفر لي سوءتي ؟؟؟؟؟؟
فلقد ……..
أفطرَتني ، هذه الثّقافةُ العاريةُ المنطرحةُ ، تحتَ سمائكَ 
وفوق عشبكَ الدنماركي ، ذي الموجِ الذهبي الأشهبِ 
وتركتْ نهديها الأبيضينِ …..
يسبحانِ في نسائمِ الرّيح ، وفي القيظ ِالشّمسي اللاّهبِ ، لنيلِ فيتامين العوافي
في يومكَ الرمضاني ، المولَعِ بالكفرِ ، وزندقةِ الأجسادْ

06/06/2018

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