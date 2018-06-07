هاتف بشبوش، شاعر و ناقد (عراق/دنمارك)

أنا صائــــــــــمٌ و حســـــــــــــبي

أنا صائمٌ وحسبي ، عن كلّ أشكالِ الحبّ :

الخفقانُ ، الزوغانُ ، الهزار الخفيف ، الجنانُ والجحيم

العناقُ ، التّقبيلُ ، الدّموع ، الخصام ، الهدايا ، التّأنق

المثولُ أمامَ المرايا

نسيانُ الزّمن ، عند التّسكعِ في الشّوارعِ يداً بيدْ

التربيتُ على العجيزةِ ، لحظةَ إشتهاءٍ ، وغرورٍ أمامَ الأنام

الجلوسُ على المساطب ، بعدَ تعبٍ نشوانٍ جميلْ

الثّرثرةُ الشّهية ، التّعطيرْ ، التّنهيدْ … فالوصالُ على الوثيرْ

…………………….

…………………….

فيارَبّ الجائعين والصائمين والنواسكِ ..أما تغفر لي سوءتي ؟؟؟؟؟؟

فلقد ……..

أفطرَتني ، هذه الثّقافةُ العاريةُ المنطرحةُ ، تحتَ سمائكَ

وفوق عشبكَ الدنماركي ، ذي الموجِ الذهبي الأشهبِ

وتركتْ نهديها الأبيضينِ …..

يسبحانِ في نسائمِ الرّيح ، وفي القيظ ِالشّمسي اللاّهبِ ، لنيلِ فيتامين العوافي

في يومكَ الرمضاني ، المولَعِ بالكفرِ ، وزندقةِ الأجسادْ

06/06/2018