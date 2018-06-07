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اتحاد الأدباء يناشد وزارة الصحة لمتابعة حالة الشاعر أكرم الأمير

ببالغ القلق تلقّى الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق خبر إصابة الشاعر الشاب أكرم الأمير بداء لعين في الرئة، فأكرم هو الاسم الابداعي الأصيل، والطاقة الشابة المثابرة، والاهتمام به يعني ربح الوطن لجيل يحمل مشعل الثقافة والمعرفة.
لذلك يرفع الاتحاد صوته لوزارة الصحة، والجهات المسؤولة عن صحة المواطنين من منظمات وجمعيات، لإيلاء صحة الشاعر الأمير العناية الخاصة، ومتابعة حالته، وضرورة نقله الى مشافي بغداد أو حتى الى خارج الوطن اذا تطلب الأمر. فهو المبدع الذي يمثل المستقبل الزاهر للعراق، والبذرة البصرية النديّة، التي ستزهر لتواصل مسيرة رموزها الخالدين كالسياب والبريكان ومحمد خضير والحجاج.
فألف ألف سلامة للعزيز أكرم…
سيقف اتحادك معك إلى عودتك البهية إلى منصّات الجمال.

عمر السراي
الناطق الإعلامي
لاتحاد أدباء العراق
الخميس ٧/ ٦/ ٢٠١٨

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