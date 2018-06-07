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اخماد حريق في مجلس القضاء الاعلى ببغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى يوم الأربعاء عن إخماد حريق نشب في إحدى الغرف بمقره وتمت السيطرة عليه من دون حدوث أضرار.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان اليوم، إن “حريقاً بسيطا نشب في مقر مجلس القضاء الأعلى وتم إخماده بسرعة”.

وأضاف بيرقدار أن “الحريق حدث في غرفة واحدة فقط وتمت السيطرة عليه سريعاً ولم تحدث أي أضرار مادية أو بشرية”.

يشار الى ان العاصمة بغداد وباقي المناطق في العراق تشهد في كل موسم صيف حرائق تطال اسواقا، ومناطق تجارية، ودوائر، ومؤسسات للدولة جراء ارتفاع معدلات درجات الحرارة والتي تصل في بعض الاحيان 50 درجة مئوية.

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