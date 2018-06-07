البرلمان العراقي يبدأ جلسة حاسمة لمفوضية الانتخابات ويشكل لجنة تقصي

عقد البرلمان العراقي، الأربعاء، جلسة حاسمة للتصويت على اجراءات تخص مفوضية الانتخابات والعملية التي جرت في ايار الماضي.

وحضر الجلسة 173 نائبا برئاسة سليم الجبوري.

وابلغ مصدر نيابي ان المجلس قد يتخذ قرارات صارمة بحق مفوضية الانتخابات، وإجراءات تخص العملية الانتخابية برمتها.

واضاف ان المجلس صوت على تشكيل لجنه لتقصي الحقائق الخاصه بالعمليه الانتخابية.

واعلن في وقت سابق التقرير الكامل للجنة الحكومية التي شكلها رئيس الوزراء حيدر العبادي الخاصة بالانتخابات، حيث إنها تؤكد حدوث تزوير وتلاعب في العملية الانتخابية، وطالبت باتخاذ إجراءات قانونية بحث مديري المفوضية.

وطالبت اللجنة، بإلغاء نتائج الانتخابات في الخارج لثبوت وجود “خروقات وعمليات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ فيها”، إضافة إلى إلغاء نتائج التصويت في المراكز والمحطات الانتخابية الخاصة بالنازحين في محافظات عدة.

وطبقا للتقرير، فإن اللجنة دعت إلى “إجراء العد والفرز اليدوي بنسبة لا تقل عن 5 بالمائة لكل المراكز الانتخابية في عموم المحافظات وذلك لإجراء التدقيق والتقاطع”.

وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري، حث الثلاثاء، جميع النواب للحضور إلى “جلسة، الأربعاء، من أجل استكمال الدور الذي لعبه في المجلس في الوقوف ضد عمليات التزوير والتلاعب والحفاظ على سلامة العملية السياسية”.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد في مؤتمره الصحفي الأسبوعي ببغداد، الثلاثاء، أن مجلس الوزراء صوت على توصيات واستنتاجات اللجنة المشكلة للنظر بطعون الانتخابات.

وقال العبادي إن “انتهاكات خطيرة” وقعت في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 أيار/مايو، حيث فازت بها كتلة يتزعمها رجل الدين مقتدى الصدر.

وأوضح أن “تقريرا قدم إلى الحكومة أوصى بإعادة فرز جزء من الأصوات يدويا وحذر من أن بعض أعضاء مفوضية الانتخابات سيمنعون من السفر إلى الخارج دون إذنه”.

وأشار العبادي إلى أن “اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء كشفت حالات تزوير في بعض مراكز الاقتراع”، مبينا أن “مجلس الوزراء صوت على توصيات واستنتاجات اللجنة المشكلة للنظر بطعون الانتخابات”.

والأسبوع الماضي، صوت البرلمان على قرار يلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإلغاء أصوات العراقيين في الخارج، والنازحين داخل المخيمات، بعد أن قالت إن عملية الاقتراع شابها تزوير وتلاعب.

وقرر البرلمان إلزام المفوضية بإجراء العد والفرز اليدوي لنسبة 10 في المائة من مراكز الاقتراع لضمان شفافية النتائج على خلفية الجدل الواسع المثار حول إمكانية التلاعب بالأجهزة المستخدمة في الانتخابات.

ورفضت المفوضية العليا للانتخابات، الانصياع لقرارات البرلمان، وقالت إنها “تنتظر رد المحكمة الاتحادية على قانونية قرارات البرلمان من عدمها بشأن إلغاء بعض نتائج الانتخابات، وإعادة فرز وعد 10 بالمائة من الأصوات يدويا”.

ويشهد العراق جدلا واسعا على خلفية شكوك بحدوث عمليات تلاعب في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 أيار/مايو الماضي، وسط مطالبات بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات.