التربية تمنح منتسبيها المتزوجين حديثا سلفة “5 ملايين دينار”

كشفت وزارة التربية، الاربعاء، عن منح منتسبي الوزارة من المتزوجين حديثاً سلفة الـ 5 ملايين دينار.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم (6 حزيران 2018)، ان “الوزير وجه إدارة صندوق التربية أثناء ترأسه اجتماع مجلس إدارته، بمنح سلفة للزواج مقدارها 5 مليون دينار لموظفي الوزارة من الملاك الدائم ضمن الضوابط والشروط التي تم تحديدها”.

واضاف البيان، ان “تسديد السلفة سيكون بأقساط متساوية لمدة 4 سنوات”.

واوضح، ان “الضوابط اشارت إلى أن يكون الزوجين على الملاك الدائم لوزارة التربية وضرورة تقديم كفيل ضامن لسداد مبلغ السلفة على أن يكون ايضا موظفا على الملاك الدائم بعمر لا يتجاوز العمر المحدد للإحالة على التقاعد طيلة المدة الخاصة بسداد القرض”.

ا.ح