الداخلية العراقية تعيد 66 ضابط شرطة مفصولا للخدمة بمحافظة الأنبار

قررت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، إعادة 66 ضابطا في الشرطة إلى الخدمة بمحافظة الأنبار بعد نحو 4 سنوات من فصلهم على خلفية تركهم لمواقعهم خلال اجتياح تنظيم “داعش” لمناطق شمالي وغربي البلاد.

وقال بيان صادر عن قيادة شرطة الأنبار، اليوم، إنه “تقرر إعادة 66 ضابطاً إلى الخدمة بناء على ما جاء بتوجيهات وزارة الداخلية في 4 يونيو/حزيران الحالي، والمتضمنة إكمال متطلبات عودة الضباط المشمولين بقانون العفو”.

ودعت قياة الشرطة، حسب البيان، الضباط المشمولين بالعفو إلى الحضور لقسم الإدارة التابع للمديرية لإكمال إجراءات قبول عودتهم للخدمة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، أصدرت الحكومة العراقية قانوناً بالعفو يشمل عناصر الأمن الذين فروا من مواقعهم بعد سيطرة تنظيم “داعش” على مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار.

وسيطر التنظيم في صيف 2014 على ثلث مساحة العراق، وحينها أوشكت القوات العراقية على الانهيار وسط فرار عشرات الآلاف من عناصرها وتركهم لمواقعهم.

لكن العراق استعاد جميع أراضيه بعد حرب طاحنة ضد التنظيم استمرت قرابة ثلاث سنوات وانتهت في ديسبمر/ كانون الأول من العام الماضي.

وأعادت الداخلية العراقية، العام الماضي، 3444 شرطيا مفصولا إلى الخدمة في الأنبار، ضمن مساعي إعادة بناء قوات الشرطة بالمحافظة.