العراق يطلق رواتب موظفيه مبكرا ويجري جملة ترقيات

أطلقت وزارة المالية مبالغ المرتبات الخاصة بموظفي الدولة العاملين بمختلف القطاعات لضمان توزيعها قبل حلول عيد الفطر، بينما اصدرت تعليمات جديدة خاصة بترقية وترفيع الموظفين.

وقال المفتش العام للوزارة، ماهر البياتي، إن “الوزارة باشرت اطلاق مرتبات الموظفين الى المؤسسات والدوائر لضمان ايصالها اليهم قبل حلول عيد الفطر”.

وأضاف البياتي ، أن “الوزارة أمنت جميع المرتبات”، مشددا على “ضرورة إسراع الوزارات والمؤسسات الحكومية بالاجراءات الكفيلة بتسليم مرتبات الموظفين بشكل سلس”. بحسب صحيفة “الصباح” شبه الرسمية.

كما أعلن البياتي ، أن “الوزارة وحرصا منها على تحسين الاوضاع المالية للموظفين وضمان حقوقهم اتخذت اجراء بحل اشكاليات الترقيات والترفيعات الخاصة بهم”، موضحا أن “الاجراء يقضي بان يكون ترفيع الموظف عن طريق اجراء الحذف والاستحداث ضمن الملاك الوظيفي للدوائر المعنية ومن قبل اللجنة المشكلة في الوزارة على ان تقوم الوزارة او المؤسسة بارسال المعلومات وفق جدول تفصيلي بكل تشكيل تابع لها على حدة الى دائرة الموازنة في الوزارة”.