الغاء لباس البحر من مسابقة ملكة جمال امريكا

اكدت الهيئة المنظمة لمسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة “ميس امريكا”، الاربعاء، الغاء الجزء المشهور الخاص باستعراض المتسابقات بلباس البحر هذا العام مؤكدة ان هيئة التحكيم لن تصدر قراراتها بعد الآن بناء على شكل الجسد.

وقالت رئيسة هيئة أمناء منظمة “ميس أمريكا” جريتشين كارلسون في بيان صحفي اليوم (6 حزيران 2018) ،وهي من الفائزات سابقا باللقب في هذه المنافسة التي يبلغ عمرها 97 عاما، لبرنامج (جود مورننج أمريكا) الذي تبثه شبكة (إيه.بي.سي نيوز) التلفزيونية انه “من الآن فصاعدا لن نكون مسابقة بل ستكون منافسة، لن نحكم بعد الآن على مرشحاتنا بناء على مظهرهن الجسدي الخارجي. هذا شيء عظيم”، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت كارلسون في بيان إن هيئة التحكيم ستركزعلى ثقافة المتنافسات وموهبتهن وتأثيرهن الاجتماعي وليس على مظهرهن الجسدي وسيتم استبدال المنافسة بلباس البحر بمقابلة تجريها لجنة مع المتنافسات.

م.ر