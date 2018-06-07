القوات التركية تتوغل 20 كم داخل العراق رفقة مقاتلات حربية وقوات برية

اعلنت مصادر اعلامية ان القوات التركية تنشط “بفعالية” على عمق 20 كيلومترا داخل الأراضي العراقية، في إطار عملياتها العسكرية الرامية إلى مكافحة منظمة “بي كا كا” في جبل قنديل والمناطق المحيطة به.

واعلنت وكالة الانباء التركية عن مقتل اكثر من 130 “ارهابيا” خلال عمليات عسكرية برية وجوية في تلك المنطقة. بمشاركة مقاتلات حربية وطائرات من دون طيار، إضافة إلى قوات برية.

وتسعى القوات التركية من خلال عملياتها العسكرية إلى تدمير أسلحة ومواقع وملاجئ حزب العمال، وتوفير أمن الحدود التركية مع العراق، ومنع تسلل العناصر الإرهابية إلى الداخل التركي. بحسب الوكالة التركية.

واضافت “بينما تدك المقاتلات الحربية مواقع الإرهابيين، تقوم طائرات دون طيار بوظيفة مراقبة تحركاتهم في المنظمة”.

دعت حكومة اقليم كوردستان حزب العمال الى اخلاء تواجده في حدود اقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم الحكومة سفين دزيي خلال مؤتمر صحفي، “ندعو مقاتلي حزب العمال الى اخلاء مواقعهم الواقعة داخل اراضي الاقليم كون تركيا مقبلة على عملية عسكرية”.

ودعت حكومة الاقليم، تركيا الى احترام سيادة الاراضي العراقية.

واعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن تركيا أقامت 11 قاعدة إقليمية في شمالي العراق، وضاعفت عدد قواتها، فيما أشار إلى احتمالية توغل قوات تركية جديدة داخل الأراضي العراقية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية محلية، الثلاثاء.

جدير بالذكر أن منظمة “بي كا كا”، تتخذ من جبال قنديل الحدودية معقلاً لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات العراقية، كما تسيطر 515 من القرى الكوردية بحسب ما أورده الحزب الديمقراطي.