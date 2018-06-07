المالية تعلن إطلاق رواتب موظفي الدولة لضمان توزيعها قبل حلول العيد

أعلنت وزارة المالية، الأربعاء، إطلاق مبالغ المرتبات الخاصة بموظفي الدولة العاملين بمختلف القطاعات لضمان توزيعها قبل حلول عيد الفطر، وذلك بالتزامن مع صدور تعليمات جديدة خاصة بترقية وترفيع الموظفين.

ونقلت عن المفتش العام للوزارة، ماهر البياتي، قوله في تصريح، اليوم، 6 حزيران 2018، إن “وزارة المالية باشرت اطلاق مرتبات الموظفين الى المؤسسات والدوائر لضمان ايصالها اليهم قبل حلول عيد الفطر، ذلك بعد تأمين جميع المرتبات”.

وشدد البياتي، على ضرورة إسراع الوزارات والمؤسسات الحكومية بالاجراءات الكفيلة بتسليم مرتبات الموظفين بشكل سهل.

وكشف عن أن “الوزارة وحرصا منها على تحسين الاوضاع المالية للموظفين وضمان حقوقهم اتخذت اجراء بحل اشكاليات الترقيات والترفيعات الخاصة بهم”، موضحا أن الاجراء يقضي بان يكون ترفيع الموظف عن طريق اجراء الحذف والاستحداث ضمن الملاك الوظيفي للدوائر المعنية ومن قبل اللجنة المشكلة في الوزارة على ان تقوم الوزارة او المؤسسة بارسال المعلومات وفق جدول تفصيلي بكل تشكيل تابع لها على حدة الى دائرة الموازنة في الوزارة.

وكانت وثائق مسربة من وزارة المالية كشفت في وقت سابق، عن صدور تعليمات وضوابط تتعلق بترقية وترفيع موظفي الدولة، وهي عبارة عن توجيهات صادرة الى وزارات ومؤسسات الدولة كافة، حيث بينت انه من شروط الترفيع توفر وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى لدرجته (الموظف) ضمن الملاك الوظيفي للدائرة، واكمال المدة المقررة للترفيع المنصوص عليها في الجدول الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وأي قانون خاص او تشريع اخر نافذ.

كما اشترطت التوجيهات أن يكون الموظف مستوفيا للشروط والمؤهلات المطلوبة لإشغال الوظيفة المرشح للترفيع عليها بما فيها اشراكه في الاقل بدورة واحدة، وثبوت قدرة وكفاءة الموظف على اشغال الوظيفة المراد ترفيعه اليها بتوصية من رئيسة المباشر ومصادقة الرئيس الأعلى، وشددت على توفر التخصيص المائي اللازم ضمن موازنة الجهة المعنية بدون طلب تخصيص اضافي من وزارة المالية.

ر.إ