الناتو يبحث إرسال مهمة جديدة إلى العراق

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرغ، إن وزراء الدفاع يبحثون في اجتماعهم غدا الخميس إرسال مهمة جديدة إلى العراق.

وأوضح ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي في امستردام الهولندية “سنبحث الإرهاب في المنطقة وإرسال مهمة جديدة إلى العراق غدا”، مؤكدا “عندما تكون المنطقة آمنة من الإرهاب نكون نحن هنا في أمان أيضا”.

وأضاف الأمين العام للحلف “وزراء دفاع الناتو يجتمعون لأول مرة في هذا المبنى الجديد، غدا وبعد غد الجمعة، قبل القمة في يوليو/ تموز المقبل، للتشاور حول امتلاكنا أساليب الدفاع الصحيحة في الأماكن الصحيحة”.

وتابع “ليس للتشاور حول إيجاد دفاعات جديدة، ولكن للتجديد والتأكيد على الدفاعات الموجودة أصلا”.

ووافق حلف شمال الأطلسي في وقت سابق على البدء في التخطيط لمهمة تدريب القوات العراقية في مجالات عدة، منها بناء إقامة أكاديمية عسكرية.

ويدرب فريق متنقل من خبراء الناتو بعض الوحدات العراقية منذ مطلع العام الماضي في العراق. لكن المهمة المزمعة ستكون شاملة وقد تتم في عدد من مناطق العراق وكذلك في الخارج، أسوة بتدريب صربيا، شريكة الناتو، الضباط العراقيين في مجال الطب العسكري.