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انتهاء حصيلة تفجير مدينة الصدر عند 130 قتيلا وجريحا

افاد مصدر في وزارة الداخلية، الخميس، بأن حصيلة انفجار منزل في مدينة الصدر انتهت عند 130 قتيلا وجريحا.

وقال المصدر إن “الحصيلة النهائية لانفجار منزل يضم عتاد واسلحة في مدينة الصدر، شرقي بغداد، انتهت عند 20 قتيلا و110 جرحى”.

وكان المصدر ذاته قد كشف في وقت سابق عن ارتفاع الحصيلة الى 120 قتيلا وجريحا”.

وكان مصدر أمني قد أفاد، ليل الأربعاء – الخميس بأن حالة من الهلع سادت في مدينة الصدر، عقب الانفجار الذي وقع فيها، وأسقط العشرات من القتلى والجرحى.

وأفاد شهود عيان، مساء الأربعاء، بأن التفجير الذي وقع في مدينة الصدر، نجم عن انفجار أعتدة وأسلحة، داخل أحد المنازل في منطقة الحبيبية.

وكان مركز الاعلام الأمني قال، في وقت سابق، إن التفجير الذي وقع في مدينة الصدر، شرقي بغداد، ناجم عن تفجير انفجار كدس للعتاد.

وفي وقت سابق من الاربعاء، أفاد مصدر أمني، بأن التفجير الذي هز مدينة الصدر، شرقي بغداد، وقع داخل حسينية الامام علي، في قطاع 10 قرب منطقة الحبيبية.

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