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انفجار مخزن للعتاد تابع للواء الامام علي في بحر النجف

أفاد مصدر محلي، ليل اليوم الأربعاء، بانفجار مخزن للعتاد، في منطقة النجف، دون تسجيل خسائر بشرية.

وقال المصدر في حديث إن “مستودع اعتدة تابع لفرقة الامام علي القتالية، يقع في بحر النجف، انفجر”.

وأضاف، أن “التفجير لم يسفر عن وقوع ضحاياً، واقتصر على تسجيل خسائر مادية فقط”.

يشار الى أن مركز الاعلام الأمني، كان قد أعلن، في وقت سابق، عن انفجار كدس للعتاد شرقي العاصمة بغداد.

وذكر المركز في بيان مقتضب له، أن “‏‏كدساً للعتاد انفجر في مدينة الصدر، شرقي العاصمة بغداد”، لافتاً إلى أن “القوات الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته”.

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