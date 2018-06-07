انفجار مزدوج يهز مدينة الصدر شرقي بغداد

وقع انفجار مزدوج، الاربعاء قرب حسينية في مدينة الصدر في شرقي بغداد اسفر عن مقتل وجرح 18 شخصا على الاقل.

وذكر مراسل RT، الاربعاء، ان الانفجار المزدوج وقع قرب حسينية في مدينة الصدر في شرقي بغداد اسفر عن مقتل وجرح 18 شخصا على الاقل.

وفي تطور ذي صلة قال مصدر امني في وزارة الداخلية فضل عدم الكشف عن اسمه اليوم (6 حزيران 2018)، ان “عبوتين ناسفتين انفجرتا بشكل مزدوج داخل حسينية الحسين بقطاع 10 في مدينة الصدر شرقي بغداد، ما ادى الى مقتل شخص واصابة 17 اخرين بجروح”.

واضاف المصدر، ان “قوة امنية طوقت الحادث، ونقلت الجرحى الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي”.

ا.ح