بارزاني لنقيب الصحفيين العراقيين: أفهموا الرأي العام العربي حقوق الكورد

تبادل زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، خلال استقباله لنقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، اليوم الاربعاء، الاراء حول الوضاع السياسية العراقية وضرورة تفاهم شعوب ومكونات العراق، وسلط الجانبان الاضواء على مراحل التاريخ السياسي والعلاقات بين الاقليم وبغداد.

وجاء في بيان للحزب الديمقراطي الكوردستاني ان بارزاني استقبل في مصيف صلاح الدين باربيل اليوم الاربعاء، نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي.

وقال البيان ان اللقاء شهد تبادل الاراء بشأن الاوضاع السياسية العراقية وضرور تفاهم الشعوب والمكونات العراقية، لافتا الى انه تم تسليط الاضواء على مراحل التاريخ السياسي للعراق والعلاقات بين اربيل وبغداد.

واضاف البيان ان الاجتماع اكد على دور وسائل الاعلام في نشر ثقافة التعايش والتفاهم وتسليط الاضواء على ضرورة ان يفهم الرأي العام العربي حقيقة وشرعية مطالب وحقوق شعب كوردستان وعدم السعي لجعل الخلافات السياسية بين الاقليم وبغداد خصومة وعداوة ، عادا دور الاعلام والصحافة في تصحيح الرأي العام العربي تجاه الشعب الكوردستاني امرا مهما.

وكانت اوضاع الصحافة في العراق وكذلك خطورة الافكار المتطرفة محاور اخرى في الاجتماع، بحسب البيان.