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بارزاني: نعمل على تمشية المعاملات الحكومية لسكان كوردستان “اونلاين” وهم في منازلهم

أعلن رئيس وزراء إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الأربعاء ان حكومته تعمل على اعتماد التواصل المباشر بين الدوائر والمؤسسات الحكومية، وبين المراجعين مباشرة، وتمشية معاملاتهم عبر شبكة الانترنت وهم في منازلهم.

وقال بارزاني في كلمة له اليوم، خلال حفل تسليم وزارة داخلية الإقليم شهادة “الايزو” لمعايير الجودة الدولية في أربيل، ان حكومة كوردستان تعمل على انهاء الروتين والبيروقراطية في دوائرها ومؤسساتها، مردفا بالقول ان الروتين والتأخير ليس له علاقة بالموظفين، والدوائر بلله علاقة بالقوانين المعتمدة، والحكومة تعمل مع البرلمان من اجل اجراء مراجعة على تلك القوانين.

وأضاف ان حكومة الإقليم تعمل على إدخال أحدث الوسائل التكنولوجية في عمل الدوائر والمؤسسات الحكومية في الاقليم لتسهيل معاملات المواطنين، مشيرا الى ان حكومة إقليم كوردستان مستمرة في العمل على مشروع الحكومة الإلكترونية وهدفها هو التمكن من إنجاز أغلب معاملات المواطنين، أسوة ببلدان العالم المتقدم، عبر الإنترنيت من البيت ومن خلال كومبيوتر محمول، أو لوح إلكتروني، بدون الحاجة إلى قيام كل دائرة بإجبار المواطن على شراء وحمل كل تلك الأوراق والملفات والوثائق معه إليها.

وتابع بارزاني ان إقليم كوردستان قد دخل في مرحلة جديدة ويجب تحسين العلاقات مع بغداد، مؤكدا على ضرورة استمرار حكومة الإقليم بعملية الإصلاح، وبذل الجهود الجدية لمواجهة الفساد المالي والإداري، وتأسيس بنى تحتية سليمة.

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